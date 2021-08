Obwohl mieses Wetter vorhergesagt wurde, wollten wir uns dennoch ein wenig die Beine vertreten. Wir kennen einige Touren im Talschluss von Hinterstoder und wollten uns erst vor Ort, je nach Wetterlage, kurzfristig entscheiden, welche Wanderung wir machen.

HINTERSTODER. Am Ausgangspunkt, dem Gasthaus Baumschlagerreith, angekommen, begann sich die Sonne leicht durch die Wolken zu drängeln. Gute Aussichten für eine kleine Tour und wir entschieden uns für die Nickeralm mit der Möglichkeit, die Wanderung mit dem Stodertaler Dolomitensteig zu verlängern.

Wir wanderten einige gemütliche Kehren einer Schotterstraße entlang, bis der markierte Wanderweg rechts in einen Wald abbog. Je weiter wir gingen, umso steiler wurden die Serpentinen und brachten uns schnell – und Uli wieder einmal fast waagrecht schwitzend – aufwärts.

Grandioser Ausblick in den Talschluss

Nach circa einer Stunde stapften wir auf einen Sattel zu. Jeder Schritt, der ihm uns näher brachte, gab den Ausblick mehr und mehr frei.

Als wir den Sattel erreichten, hatte die Sonne nun endgültig alle Wolken verdrängt und die von den Wetterfröschen prognostizierten Wassermassen machten sich auf unserer Haut in Form von Schweißbächen breit. Die WetterExperten hatten sich wieder einmal zu unseren Gunsten geirrt.

Foto: die2Nomaden.com

hochgeladen von die2 Nomaden

Trotz anstrengendem Aufstieg waren wir nun von diesem grandiosen Anblick des Talschlusses im Sonnenschein gefangen. Stillschweigend und fast schon ehrfürchtig genossen wir den Anblick, der in den Dolomiten kaum anders auf uns wirken würde. Diese Bergriesen um uns, mächtig, erhaben, stolz ... wie alte Großväter, die wohlwollend auf uns herunter schauen –welche Geschichten würden sie wohl erzählen können?

Von Alm zu Alm

Rechts ging es zu einem Aussichtspunkt, dem Hagstein (1100m), dessen Weg leider schon sehr verwachsen war. Trotzdem erklommen wir diesen Punkt und wurden nicht enttäuscht. Nachdem wir gefühlte 100 Fotos geschossen hatten, stiegen wir wieder zur Scharte und weiter durch den Wald zur Nickeralm (auch Hochsteinalm genannt), unserem geplanten Ziel, auf.

Foto: die2Nomaden.com

hochgeladen von die2 Nomaden

Schnell wurde klar, dass uns das Wetter hold war und wir weiter den Stodertaler Dolomitensteig nehmen würden. Eine kurze Stärkung und zehn Minuten später ging es auch schon vorbei an der Lögeralm, auf der es noch Almvieh zu bestaunen gab ... oder doch eher umgekehrt?!?

Nun drehte die Tour auf die Felswände zu und der Weg wurde enger und steiniger. Der Pfad führte uns eng an die Felswand geschmiegt weiter – sofern man sich an Felsen schmiegen kann – in natürlicher Trasse vorbei an wunderschönen Aussichtspunkten. Schwindelfreiheit und Trittsicherheit waren auch diesmal wichtig, denn es ging an manchen Stellen schon ziemlich steil und hurtig nach unten.

Naturwasserbecken laden zum Baden ein

Als Schlüsselstelle ging es mit leichter Kletterei hinunter zu einer Wasserschneise, welche es zu queren galt. Die traumhaft schönen Wasserbecken mit kristallklarem Gebirgswasser, welche hier die Natur kaskadenartig angelegt hat, luden förmlich zu einem Erfrischungsbad ein. Doch die Wassertemperatur trieb uns sehr schnell ein derartiges Vorhaben aus.

Foto: die2Nomaden.com

hochgeladen von die2 Nomaden

Eine Abkühlung unserer Arme und Andrés Kopf wirkte wahre Wunder und wir fühlten uns danach wieder frisch und fit für den weiteren Weg.

Dankbar und glücklich

Im Anschluss ging es wieder in den Wald und der Weg führte uns langsam aber stetig zurück Richtung Tal, wo er in einer Schotterrinne des Salzsteigjochs mündete. Nun stand uns als Abschluss noch ein 1-stündiger Marsch durch das Geröll eines ausgetrockneten Bachbettes bevor.

Müde, aber überglücklich, wieder einen so wunderschönen Tag in den Bergen erleben zu dürfen, wurde die Bergtour im Almgasthof Baumschlagerreith bei gutem Essen und Trinken abgeschlossen.



Weitere Details

zu dieser Tour, Fotos und die GPX-Datei gibt es wie immer auf unserer Homepage unter "die2Nomaden.com".