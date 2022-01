In vielen Gemeinden ist das Organisieren der Sternsingeraktion immer eine logistische Meisterleistung – so wie auch in der Pfarre Kematen.

KEMATEN. Zwischen fünfzehn und zwanzig Gruppen ziehen durch die Ortsteile in Kematen und Piberbach. Heuer erstmals als Familie bei der Sternsinger-Aktion unterwegs, ist Martina Mollner mit ihren Kindern Sara und Christoph und der vierjährigen Viktoria. „Letztes Jahr ist die Aktion leider ausgefallen. Wir hoffen, dass wir heuer wieder gehen dürfen, alles auf die 3G-Regel ausgelegt“, betont Martina Puchmayr, Organisatorin der Sternsingeraktion, die sich immer über Helfer freut.