Susanne Sommerer aus Pasching über ihr Weihnachtslied aus dem Vorjahr und ein Blick in die Zukunft.

Wie ist das Lied im Vorjahr angekommen?

Sommerer: „Ja, zu Weihnachten“ war für mich ein sehr großer Erfolg. Das Lied wurde von diversen Radiosendern gespielt und ich habe so viele positive Rückmeldungen dazu bekommen. Das Lied hat es in zahlreiche Playlists geschafft und wurde in der Weihnachtszeit gern gehört. Ich habe mich auch besonders gefreut, dass das Video bei der Licht ins Dunkel - Gala im ORF gespielt wurde. Auch dieses Jahr habe ich schon viele Zuschriften bekommen, dass das Hören des Liedes „Ja, zu Weihnachten“ für viele der Beginn der Adventszeit geworden ist. Es kann passieren, dass man als Künstler ein Jahr nach der Veröffentlichung eines Liedes anders darüber denkt und vielleicht einiges anders machen würde. Ich muss sagen, ich habe mich auch selbst wieder sehr darauf gefreut und schaue das wirklich schön gewordene Video des Liedes nach wie vor sehr gerne an.

Wie konnten Sie 2021 musikalisch nutzen?

Auch dieses Jahr war leider von der pandemischen Situation sehr geprägt, was besonders Live-Auftritte erschwerte und fast unmöglich machte. Dennoch konnte ich über den Sommer bis in den Herbst hinein wieder vor Publikum singen und Bühnenluft schnuppern. Ende November habe ich mein Masterstudium des Studiengangs „Musikvermittlung" an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz beendet und war deshalb auch mit dem Schreiben der Masterarbeit sehr beschäftigt. Deshalb musste die Musik auch ein wenig auf mich warten. Um so mehr freut es mich, dass ich im Dezember noch ein Video zu dem Lied „Is finsta draußt“ realisieren und veröffentlichen konnte. Das Volkslied, das eines meiner Lieblingslieder überhaupt ist, erklingt nun auch in meiner Version. Die Weihnachtszeit ist für mich persönlich eine sehr wichtige und wunderschöne Zeit. Es ist mir ein Anliegen, besonders in diesem Zeitraum musikalisch tätig zu sein. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass ich aus Christkindl bei Steyr stamme.

Blick in die Zukunft: Gibt es konkrete Projekte für das Jahr 2022?

Das Jahr 2022 steht wieder ganz im Zeichen der Musik. Das Frühjahr startet mit einem Videodreh in Oberösterreich, bei dem ich mit Bernd Krainer, der schon das Video von „Ja, zu Weihnachten“ mit mir gedreht hat, die neue Single „Hoamatland“ bildlich umsetzen werde. Das Thema „Heimat“ wird auch generell das nächste Jahr prägen, da zur Veröffentlichung der Single auch ein Musik-Projekt für alle Oberösterreicher geplant ist. Im Jänner 2022 kann ich mehr darüber verraten. Vielleicht entsteht auch ein ganzes Album nächstes Jahr. Die Ideen dazu sind schon vorhanden. Jedenfalls freue ich mich auf zahlreiche Lieder und wieder viele Auftritte, um meine Musik den Menschen näherbringen zu können.