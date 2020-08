Landjugend macht Ferienprogramm

Auch dieses Jahr hat sich die Landjugend Pucking am Ferienprogramm der Gemeinde Pucking beteiligt und am 01. August einen gemeinsamen Nachmittag mit den Kindern verbracht. Insgesamt 13 Kinder nahmen an der Ferienaktion teil und verbrachten einen Nachmittag am Hof der Familie Derflinger. In Kleingruppen wurde ein Stationenbetrieb gestartet, bei dem sich alles rund um das Thema Bauernhof und im Speziellen um Lebensmittel & Produkte der Landwirtschaft dreht. Besonders die verschiedenen Sinne, wie das Tasten und das Riechen wurden in die Stationen integriert und so konnten die Kinder auf spielerische Art verschiedenste Produkte der Landwirtschaft kennenlernen.

Das Highlight des Nachmittags war wohl das gemeinsame Brotbacken in der Backstube der Familie Derflinger. Zusammen mit Ingrid Derflinger durften die Kinder ihr eigenes Gebäck zaubern und anschließend mit nach Hause nehmen. Natürlich durften auch Spiel & Spaß nicht zu kurz kommen und so wurde die Ferienaktion mit einem Eierlauf perfekt abgerundet und ein spannender und lustiger Nachmittag ging zu Ende.

Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an Familie Derflinger für die Unterstützung und auch die Versorgung.