Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Das gilt auch bei der Suche nach Weihnachtsgeschenken: Es müssen nicht immer weit gereiste Produkte aus Übersee sein, denn auch der Bezirk Linz-Land bietet zahlreiche regionale Geschenkideen.

LINZ-LAND. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen viele Firmen ums Überleben kämpfen, sollte man sich gut überlegen, wo man seine Weihnachtsgeschenke kauft. Regionale Produkte und auch Dienstleistungen stehen nicht nur für Qualität, sondern sind nachhaltig, umweltbewusst und erhalten regionale Arbeitsplätze. Immer mehr Konsumenten setzen deshalb bewusst auf heimische Produkte, bei denen nachvollziehbar ist, woher sie kommen und wie sie produziert werden. Mittlerweile bieten viele ihr Angebot auch online oder per Lieferservice an.



Geschenktipp: Ofteringer Einkaufsgutscheine als Zahlungsmittel

Erhältlich bei: Raiffeisenbank Hörsching-Thening

Informationen zum Produkt: Dieser Gutschein kann als Zahlungsmittel beziehungsweise als Geschenksidee bei zahlreichen Ofteringer Betrieben eingelöst werden. Regional

Krempelte immer die Ärmel hoch: Roman Haidinger setzt sich für die Ofteringer Betriebe ein.

Geschenktipp: Puckinger Taler als Zahlungsmittel

Erhältlich bei: vor Ort beim Puckinger Gemeindeamt

Informationen zum Produkt: Dieser kann als Zahlungsmittel beziehungsweise als Geschenksidee bei zahlreichen Puckinger Betrieben eingelöst werden. Ein Puckinger Taler entspricht dabei einem Wert von zehn Euro. Gerade in den aktuell turbulenten Zeiten ein wertvoller Beitrag zur Unterstützung der regionalen Wirtschaft. Weitere Infos findet man auf der Homepage der Gemeinde Pucking.

Puckinger Taler als regionales Zahlungsmittel.

Geschenktipp: Schokoladeakademie in der Pralinenwelt Wenschitz

Informationen zur Dienstleistung: Vor Ort in der Pralinenwelt von Helmut Wenschitz in Allhaming kann man neben dem Genuss von handgefertigten Pralinen, Frischschokolade, Trüffel oder anderen Köstlichkeiten in der Schokoladeakademie auch selbst Hand anlegen. Und wer die Geschichte der Schokolade zurückverfolgen möchte, kommt auch nicht zu kurz. Vergessen darf man auch nicht den höchsten Schokoladebrunnen der Welt.

Einstieg in die Welt der Schokolade: Wenschitz öffnet, nach der Corona-Pandemie, wieder die Schokoladeakademie.

Geschenktipp: Kulinarische Geschenkkörbe aus der Region

Erhältlich bei: Humer z‘ Reith in Leonding

Informationen zum Produkt: Für das heurige Weihnachtsfest hat sich die Familie Mistlbacher mit einem regionalen Geschenkkorb wieder etwas Tolles einfallen lassen: „Es gibt Geschenkskörbe in drei verschiedenen Größen und Schachteln mit individuellem Design – in Holzoptik, mit Muster oder mit der Aufschrift Merry Christmas. Den Inhalt kann man sich gerne selber zusammenstellen.“

Regionales unter dem Weihnachtsbaum: Auch die Familie Mistlbacher aus Leonding bietet regionale Geschenkkörbe an.

Geschenktipp: Sich wärmen mit Produkten aus Alpakawolle

Erhältlich bei: Alpakahof in Neuhofen

Informationen zum Produkt: Von Handschuhen über Stirnbänder bis hin zu Socken: Der Alpakahof in Neuhofen bietet eine Vielzahl an regionalen Produkten. Manches findet sich wahrscheinlich auch heuer unter dem Christbaum. „Trotz hartem Lockdown bleibt unser Hofladen zu den gewohnten Zeiten für euch geöffnet. Vorbei schauen lohnt sich“, betont die Familie Ortbauer.

Geschenktipp: Bücher und Spiele für die Liebsten

Erhältlich bei: Andreas Packy in Neuhofen an der Krems

Informationen zum Produkt: Bei diesen Produkten muss man nicht zu Amazon oder auch Thalia greifen, ja, es gibt in Linz-Land auch regionale Händler, die man nutzen kann. Dazu gehört das Schreibwarengeschäft von Andreas Packy in der Gemeinde Neuhofen an der Krems. Hier findet man auch gleich die passende Dekoration für die besinnlichste Zeit im Jahr.