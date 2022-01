Am Rande des Toten Gebirges im schönen Salzkammergut liegt das Naturschutzgebiet Offensee. EBENSEE. Der namensgleiche, ca. 13 km süd-östlich von Ebensee gelegene, Offensee ist ein etwa 900 m langer und ebenso breiter Bergsee.

Foto: die2Nomaden.com

hochgeladen von die2 Nomaden

Dieser kleine, wunderbar klare See, liegt in der idyllischen Landschaft des Salzkammergutes, abseits von Lärm und Trubel.

Im Winter, manchmal in eine Eisdecke gehüllt, lädt ein schöner Weg rund um den See zu einem Winterspaziergang durch den knirschenden Schnee ein. Im still liegenden, glasklaren Wasser spiegeln sich die Berge und die Luft ist klar und frisch.

Foto: die2Nomaden.com

hochgeladen von die2 Nomaden

Im Sommer bietet dieses Juwel Naturbadeplätze mit Kiesstrand speziell für Kinder gut geeignet. Das auch an heißen Tagen eher kühle Wasser verspricht Erfrischung pur.Der Offensee ist auch Ausgangspunkt für hochalpine Wanderungen und ein abschließendes Bad im See kühlt die heißen Füße herrlich.

Foto: die2Nomaden.com

hochgeladen von die2 Nomaden

Mehr Details

und Infos gibt es auf unserer Homepage unter "die2Nomaden.com".

genießt das Leben und

BLEIBT GESUND

es grüßen euch

Uli & André von

die2Nomaden.com 😉

wer mehr über unsere Unternehmungen wissen will, folgt uns auf

https://die2nomaden.com

https://instagram.com/die2nomaden

https://facebook.com/hr.hofrat.und.die2Nomaden

oder

https://twitter.com/die2Nomaden