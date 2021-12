Viele Familien im Bezirk Linz Land haben ihre eigenen Weihnachtstraditionen.



LINZ-LAND. Der Klassiker beim Weihnachtsessen ist ein Gans’l mit Knödel und Kraut, der gebackene Karpfen mit Erdäpfelsalat, gefolgt von Bratwürstel mit Bratkartoffel und Sauerkraut. Auch Fondue und Raclette wird in vielen Haushalten immer beliebter. Man kann dafür alles vorbereiten und ein sehr vielfältiges, geselliges Essen auf den Tisch bringen. Familie und Freunde können sich individuell ihre Speisen am Tisch zusammenstellen. So kann man eine gemütliche Zeit miteinander verbringen und es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein traditionelles Essen nach der Heilig Abendmette ist die „Schnittlsuppe“, eine Brotsuppe mit gekochtem Schweinefleisch.

Heuer wird Weihnachten für die Meisten anders als sonst. Keine großen Familienfeste werden möglich sein. Stattdessen wird im kleinen Kreis zu Hause oder beim Lieblingswirten gefeiert. Schlemmen und genießen und es sich so richtig gemütlich machen. Das wird Weihnachten 2021.

„Trotz der sehr schwierigen Situation durch den Lockdown, freuen wir uns schon auf die Weihnachtszeit. Weihnachten in gemütlicher Atmosphäre mit der Familie im Wirtshaus ist jedes Jahr aufs Neue etwas Besonderes.“, sagt Thomas Mayr- Stockiger vom Gasthof Hotel Stockiger in Ansfelden.

Gasthof Hotel Stockinger befindet sich mitten im Grünen, ruhig am Waldesrand in Ansfelden und punktet mit traditioneller, regionaler Küche. Das Ambiente ist einladend und kinderfreundlich. „Es freut uns auch, dass Gutscheingeschenke für das Wirtshaus, wie derzeit unser Anton Bruckner - Gutscheintaler für die Ansfeldner Gastronomie so gut angenommen werden.“, so der Gastwirt.

Festessen im gemütlichen Ambiente

Wenn man seine Liebsten mit einem Menü im Gasthof Stockinger überraschen möchte, lädt der Gastwirt zu einem beliebten Weihnachtsmenü ein und verrät, wie man das Gans´l und die köstlichen Bratäpfel auch im eigenen Heim nach kochen kann.

Weihnachtsmenü

Maronenschaumsüppchen

mit gerösteten Walnüssen ́

*****

1⁄4 Weihnachts-Gans’l

dazu Serviettenknödel und Speckkrautsalat

*****

Bratapfel

mit Marzipan gefüllt



Gans’l Rezept

Zutaten:

4kg ganze Gans

2 Zwiebel

3 Äpfel

0,5 l Hühnerbrühe

200g Knödelbrot

1 EL Butter

300ml Milch

3 Eier

1 Krautkopf (klein)

150g Bauchspeck

250ml Öl

130ml Essig

Salz, Pfeffer, Muskat, Lorbeerblätter, Thymian, Beifuß

Preiselbeeren

Zubereitung:

Gans’l

Küchenfertige Gans mindestens einen Tag vorher großzügig innen und außen Salzen. Am Tag der Zubereitung mit Pfeffer, Thymian, Beifuß einreiben, mit Äpfel und Zwiebeln füllen. Gans’l und Bratäpfel auf einen Rost legen, Brust nach unten ca. 1 Stunde braten, Hitze reduzieren auf 220 Grad, die Gans auf den Rücken drehen und ca. 2 Stunden fertig braten, alle 20 Minuten übergießen.

Serviettenknöd’l

Semmelknödelbrot mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Zwiebel würfeln und in Butter anbraten. Eier aufschlagen und die Milch dazu geben, kurz abweichen lassen und Knödel ca. 25 Minuten in kochendem Salzwasser köcheln lassen.

Speck - Kraut

Für das Kraut den Strunk entfernen, in Streifen schneiden und in eine Schüssel geben. Speck würfeln und in einer Pfanne anbraten. Nun in eine Pfanne Essig, Öl, Salz, Pfeffer und Zucker zum Kochen bringen und über das Kraut schütten. Speck dazu geben und 30 Minuten köcheln lassen.

Saft’l

Fürs Saft’l den Bratenrückstand mit der restlichen Hühnerbrühe verwenden.

Gans’l portionieren, mit Semmelknödel und Speck - Krautsalat anrichten. Guten Appetit!

Bratäpfel

Zutaten:

40g Rosinen

30ml Apfelsaft

Zitronensaft

3 EL zerlassene Butter

60g geschälte, ganze Mandelkerne

75g Marzipanrohmasse

1 Prise Zimtpulver

1 Prise Nelken

4 Zimtstangen

Zubereitungsschritte:

Rosinen in Apfelsaft einweichen. Äpfel waschen, einen Deckel abschneiden und die Äpfel aushöhlen. Dabei einen 1 cm breiten Rand stehen lassen. Sofort mit Zitronensaft ausreiben und in eine mit 1 EL Butter bepinselte Auflaufform stellen. Mandeln in einer Pfanne ohne Fett goldgelb anrösten, herausnehmen, abkühlen lassen und hacken.

Marzipan mit restlicher zerlassener Butter, den Mandeln und den Gewürzen mischen. Die Rosinen mit dem Saft zu einer Marzipanmasse geben und untermengen. Masse in die ausgehöhlten Äpfel füllen. Jeden Apfel mit einer Zimtstange spicken und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad (Umluft 160 Grad, Gas Stufe 2 - 3) etwa 20 bis 25 Minuten backen. Bratapfel mit Marzipan warm servieren.

Festtagsgenuss zum Bestellen

Wer für Weihnachten eine Speise im Gasthof bestellen und abholen möchte, kann das im Gasthof Stockinger unter der Telefonnummer 07229/88321-0 machen. „Die Speisenbestellung kann bei uns sehr kurzfristig durchgeführt werden. Normalerweise genügt es eine halbe Stunde vorher anzurufen.“, so Familie Mayr - Stockinger.