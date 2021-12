Wir bieten Ihnen einen Überblick über die Gottesdienste zu den Weihnachtstagen in den Pfarren des Bezirks Linz-Land.

LINZ-LAND. Diese Daten stammen von der Diözese Linz. Die Information "Es sind im Moment keine Gottesdienste eingetragen" bedeutet nicht automatisch, dass hier keine Gottesdienste gefeiert werden, sondern ist ein Hinweis, dass Pfarren keine Informationen an die Diözese Linz gemeldet haben. Wir ergänzen diese Übersicht gerne, wenn uns Gottesdienstzeiten per E-Mail an linz-land.red@bezirksrundschau.com übermittelt werden.

Für den Besuch öffentlicher Gottesdienste gelten aktuell folgende Covid-Maßnahmen: Der einzuhaltende Mindestabstand beträgt einen Meter. Sowohl in der Kirche als auch im Freien sowie bei religiösen Feiern aus einmaligem Anlass ist eine FFP2-Maske zu tragen. Chorgesang im Gottesdienst sind mit 2G-Nachweis wieder möglich.

Die genauen Bestimmungen gibt es auf der Homepage der österreichischen Bischofskonferenz. Zahlreiche Pfarren sowie Ordensgemeinschaften und Bischöfe übertragen Gottesdienste via Online-Stream, im TV und Radio.

Allhaming

Es sind im Moment keine Gottesdienste eingetragen.

Ansfelden

Es sind im Moment keine Gottesdienste eingetragen.

Asten

Es sind im Moment keine Gottesdienste eingetragen.

Eggendorf im Traunkreis

Es sind im Moment keine Gottesdienste eingetragen.

Enns

Samstag, 25.12.2021

8 Uhr Gottesdienst (Christtag) Basilika St. Laurenz (Enns)

10 Uhr Gottesdienst (Christtag) Basilika St. Laurenz (Enns)

Sonntag, 26.12.2021

9 Uhr Gottesdienst (Stefanitag) Basilika St. Laurenz (Enns)

Freitag, 24.12.2021

9 Uhr Beichtgelegenheit (Heiliger Abend) Pfarre Enns-St. Marien

Samstag, 25.12.2021

8:30 Uhr Heilige Messe (Christtag) Pfarrkirche Enns-St. Marien

10 Uhr Festmesse (Christtag) Pfarrkirche Enns-St. Marien

19 Uhr Heilige Messe (Christtag) Pfarrkirche Enns-St. Marien

Sonntag, 26.12.2021

8:30 Uhr Heilige Messe (Stefanitag) Pfarrkirche Enns-St. Marien

10 Uhr Heilige Messe (Stefanitag) Pfarrkirche Enns-St. Marien

Hargelsberg

Es sind im Moment keine Gottesdienste eingetragen.



Hofkirchen im Traunkreis

Sonntag, 26.12.2021

9 Uhr Feiertagsgottesdienst - Anmeldung notwendig! (Stefanitag) Pfarre Hofkirchen im Traunkreis

Hörsching

Freitag, 24.12.2021

16:30 Uhr Kindermette (Heiliger Abend) Pfarrkirche Hörsching

23 Uhr Christmette (Heiliger Abend) Pfarrkirche Hörsching

Samstag, 25.12.2021

10:00 Uhr Heilige Messe (Christtag) Pfarrkirche Hörsching

Sonntag, 26.12.2021

10 Uhr Wort-Gottes-Feier (Stefanitag) Pfarrkirche Hörsching

Kematen an der Krems

Es sind im Moment keine Gottesdienste eingetragen.

Kirchberg-Thening

Freitag, 24.12.2021

15 Uhr Christmette (Heiliger Abend) Pfarrkirche Kirchberg bei Linz

16 Uhr Christmette (Heiliger Abend) Pfarrkirche Kirchberg bei Linz

21:45 Uhr Christmette (Heiliger Abend) Pfarrkirche Kirchberg bei Linz

Samstag, 25.12.2021

10 Uhr Heilige Messe (Christtag) Pfarrkirche Kirchberg bei Linz

Kronstorf

Freitag, 24.12.2021

22 Uhr Christmette (Heiliger Abend) Pfarrkirche Kronstorf

Samstag, 25.12.2021

9 Uhr Gottesdienst (Christtag) Pfarrkirche Kronstorf

Sonntag, 26.12.2021

9 Uhr Gottesdienst (Stefanitag) Pfarrkirche Kronstorf

Leonding

Freitag, 24.12.2021

14 Uhr Kindermette (Heiliger Abend) Pfarrkirche Leonding

22 Uhr Christmette (Heiliger Abend) Rufling Dorfstadl

23 Uhr Christmette (Heiliger Abend) Pfarrkirche Leonding

Samstag, 25.12.2021

10 Uhr Hochamt (Christtag) Pfarrkirche Leonding

Sonntag, 26.12.2021

08:45 Uhr Gottesdienst (Stefanitag) Rufling Dorfstadl

10:00 Uhr Gottesdienst (Stefanitag) Pfarrkirche Leonding

Freitag, 24.12.2021

23 Uhr Christmette (Heiliger Abend) Pfarrkirche Leonding-Hart-St. Johannes

Samstag, 25.12.2021

09:30 Uhr Gottesdienst (Christtag) Pfarrkirche Leonding-Hart-St. Johannes

Sonntag, 26.12.2021

9:30 Uhr Gottesdienst (Stefanitag) Pfarrkirche Leonding-Hart-St. Johannes

Es sind im Moment keine Gottesdienste eingetragen.

Neuhofen an der Krems

Freitag, 24.12.2021



17 Uhr Andacht (Heiliger Abend) Pfarrkirche, Neuhofen/Krems

22 Uhr Christmette (Heiliger Abend) Pfarrkirche, Neuhofen/Krems

Samstag, 25.12.2021

10:00 Uhr Hochamt (Christtag) Pfarrkirche, Neuhofen/Krems

Sonntag, 26.12.2021

8:30 Uhr Pfarrgottesdienst (Stefanitag) Pfarrkirche, Neuhofen/Krems

Niederneukirchen

Freitag, 24.12.2021

22 Uhr Christmette (Heiliger Abend) Pfarrkirche Niederneukirchen

Samstag, 25.12.2021

9.30 Uhr Hochamt Weihnachten (Christtag) Pfarre Niederneukirchen

Sonntag, 26.12.2021

9.30 Uhr Gottesdienst am Stefanitag (Stefanitag) Pfarrkirche Niederneukirchen

Oftering

Freitag, 24.12.2021

22 Uhr Christmette (Heiliger Abend) Pfarrkirche Oftering

Samstag, 25.12.2021

9.30 Uhr Festmesse (Christtag) Pfarrkirche Oftering

Sonntag, 26.12.2021

9.30 Uhr Gottesdienst (Stefanitag) Pfarrkirche Oftering

Pasching

Es sind im Moment keine Gottesdienste eingetragen.

Piberbach

keine eigene Pfarre



Pucking

Freitag, 24.12.2021

16 Uhr Kindermette (Heiliger Abend) Pfarre Pucking

17:30 Uhr Hirtenmette (Heiliger Abend) Pfarre Pucking

22:30 Uhr Christmette (Heiliger Abend) Pfarre Pucking

Samstag, 25.12.2021

9.30 Uhr Gottesdienst (Christtag) Pfarrkirche Pucking

St. Florian

Samstag, 25.12.2021

10 Uhr Pontifikalamt (Christtag) Stiftsbasilika St. Florian

St. Marien

Es sind im Moment keine Gottesdienste eingetragen.

Traun

Freitag, 24.12.2021

06.30 Uhr Rorate (Heiliger Abend) Stadtpfarrkirche Traun

14 Uhr Weihnachtsweg für Familien (Heiliger Abend) Stadtpfarre Traun

15 Uhr Weihnachtslob am Heiligen Abend (Heiliger Abend) Stadtpfarrkirche Traun

16.30Uhr Kindermette (Heiliger Abend) Stadtpfarrkirche Traun

16:30 Uhr Kindermette (Heiliger Abend) Pfarrkirche Traun-Oedt-St. Josef

23. Uhr Christmette (Heiliger Abend) Stadtpfarrkirche Traun

23 Uhr Christmette (Heiliger Abend) Pfarrkirche Traun-Oedt-St. Josef

Samstag, 25.12.2021

08:00 Uhr Heilige Messe (Christtag) Stadtpfarrkirche Traun

09:30 Uhr Heilige Messe (Christtag) PfarrekircheTraun-Oedt-St. Josef

10:00 Uhr Heilige Messe (Christtag) Stadtpfarrkirche Traun

Es sind im Moment keine Gottesdienste eingetragen.

Freitag, 24.12.2021

16.30 Uhr Weihnachtserwartungsfeier für Kinder (Heiliger Abend) Pfarrkirche Traun-St. Martin

23 Uhr Christmette (Heiliger Abend) Pfarrkirche Traun-St. Martin

Samstag, 25.12.2021

9.30 Uhr Wort-Gottes-Feier (Christtag) Pfarrkirche Traun-St. Martin

Wilhering

Samstag, 25.12.2021

08:30 Uhr Pfarrmesse (Christtag) Pfarrkirche Wilhering

10:00 Uhr Pontifikalamt (Christtag) Pfarrkirche Wilhering