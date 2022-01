Das geplanten Primärversorgungszentrum in Traun nimmt konkrete Formen an. Ende 2022 sollen erste Patienten begrüßt werden.

TRAUN. Das sechsköpfige Mediziner-Team des geplanten Primärversorgungszentrumsin Traun startet mit zentralen Meilensteinen ins neue Jahr: Die ÄrztInnen-GmbH steht, eine geeignete Immobilie ist gefunden und die Verhandlungen mit den Vertragspartnern laufen auf Hochtouren. Bereits Ende 2022sollen die ersten Patienten offiziell im künftigen Zuhause,

dem Gesundheits- und Stadtteilzentrum (STZ) Weidfeld in Traun/St. Dionysen, begrüßt werden.

Auf rund 1.100 Quadratmetern Fläche, verteilt auf zwei Stockwerke, wird multiprofessionelle Team aus Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräftensowie Fachkräften unter anderem aus den Bereichen Physiotherapie, Ernährungsberatung, Psychologie und Sozialarbeit beheimatet sein.

"Optimaler Standort"



„Wir haben es uns bei der Suche nach einer geeignetenImmobilie sicher nicht leicht gemacht. Unzählige Gespräche liegen hinter uns, nun steht die Entscheidung fest und das ist gut so", betont Projektinitiator Johann Jagersberger, Arzt für Allgemeinmedizin und Notarzt.

Die Nähe zum Stadtzentrum, die gute Erreichbarkeit sowie die öffentliche Verkehrsanbindung zeichne das Gesundheitszentrum St. Dionysen aus. Zudem sei das aus insgesamt drei Gebäudekomplexen bestehende neueStadtteilzentrum zur Gänze barrierefrei. „Wir haben von Anfang an ein Gesundheits- und Stadteilzentrum für dieBevölkerung von St. Dionysen geplant. Mit der Vertragsunterzeichnung mit dem PVZ Traun haben wir dieses Versprechen an die Bevölkerung nunmehr eingelöst,“ freut sich AVORIS Geschäftsführer Dominik Peherstorfer.

Suche nach Fachkräften



Sechs Ärztinnen und Ärzte werden im künftigen PVZ Traun gemeinsamfünf Vollkassenstellen abdecken. „Nun gilt es, unser ExpertInnen-Team um die Pflege, die Physiotherapie, die Psychologie sowie Psychotherapie, die Diätologie, die Logop die sowie die Sozialarbeit zu erweitern. Wir sind hier schon mit vielen potenziellen Kolleginnen und Kollegen in Gesprächen, freuen uns aber auch über Bewerbungen“, betont Jagersberger.

Vorteile der Primärversorgung



Patienten aus Traun finden künftig im neuen PVZ Traun wohnortnah alles unter einemDach: von der Diagnose über die Behandlung sowie Therapie bis hin zur Medikation. Der interdisziplinäre Austausch im medizinischen Team spart außerdem Zeit und beschleunigt

den Heilungsprozess. Zudem können die Öffnungszeiten durch die Zusammenarbeit ausgedehnt werden – ein weiterer klarer Mehrwert für die Patienten.