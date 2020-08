Von KillPhil, Valentiano Sanchez, über Greenice und DJ Kinimod bis zu DJ Rokko.: Dem Partyvolk wurde bei der siebzehnten Auflage des legendären Traffic so richtig eingeheizt.

ALLHAMING (red). Begonnen hat alles vor siebzehn Jahren mit einem Fest auf einem Hof, dann wurde ein Zelt hinzugefügt.

Seit drei Jahren findet die vom vom DJ-Fest zur Sommerparty weiterentwickelte Veranstaltung auf dem Areal der neuen Allhaminger-Union-Arena statt. Hier gibt es nun die perfekten Bedingungen: Vom fixen Strom, Wasser bis zum asphaltierten Platz.

Der Gewinn der Veranstaltungen – einen Tag vor dem Traffic findet das Bierfest statt – geht zu 100 Prozent in die Jugendarbeit in Allhaming. „So konnten wir in den letzten Jahren auch einen Beachvolleyplatz in der Gemeinde finanzieren.“