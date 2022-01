Rückblick: Vor 49 Jahren trat der ehemalige Direktor der Ennskraftwerke Franz Eilmansberger dem Kirchenchor Leonding bei, am 12. Dezember 2021 feierte er seinen 100. Geburtstag.

In zahlreichen Werken der Chorliteratur konnte er seine Musikalität in der Stimmlage als Tenor unter Beweis stellen. Uwe Christian Harrer, künstlerischer Leiter der Chorvereinigung Cantus Michaelis gratulierte dem Jubilar, der sich begeistert von ihm bei Melodien aus früherer Zeit am Klavier begleiten ließ.