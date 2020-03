Vollgas gaben die Gäste Ende Februar in der Spessart in Neuhofen an der Krems. 2:tages:bart gaben ein Stelldichein in der einzigen Discothek in Linz-Land und es wurde ordentlich gefeiert.

NEUHOFEN (nikl). Seit einigen Jahren sind Carlos und Pascal alias 2:tages:bart in ganz Österreich und darüber hinaus unterwegs.

Die Entertainer überzeugen dabei sowohl am Mikrofon als Moderatoren, als auch hinter den Plattentellern als DJs. Die Verantwortlichen der Spessart sorgen auch heuer wieder für ein abwechslungsreiches Programm, dieses findest du hier.