Feuerwehr Edramsberg trotzt der Pandemie und setzt auf Tradition.

WILHERING. Das Symbol des Friedens weitergeben: Das lässt sich die Freiwillige Feuerwehr Edramsberg, trotz Corona-Pandemie, nicht nehmen. Gemütliches Beisammensein bei einem Häferl Punsch und dann im Lichtermeer der Laternen wieder heimspazieren. Für Generationen von Wilheringern war dieser Tagesablauf am 24. Dezember bereits liebgewonnene Tradition, bis die Corona-Pandemie kam.

Bevölkerung sehnt sich nach dem Friedenslicht

Für das Team rund um Feuerwehrkommandant Alexander Schram und Organisator und Ehrenamtswalter August Huemer war schnell klar, „gerade in der heuer so schwierigen Zeit sehnen sich viele Leute nach Bewährtem. Dazu gehört das Friedenslicht.“ So haben die Einschränkungen der Pandemie den Eifer der Feuerwehrleute nicht bremsen können: Die Premiere „Friedenslicht-Drive-in“ am 24. Dezember 2020 wurde sehr gut angenommen. Darauf setzen Schram und Huemer auch heuer, im zweiten Corona-Jahr, wieder.

So funktioniert Friedenslicht-Drive-in

Mittels Pkw kann man den „Friedenslicht-Drive-in“ bei der Kapelle neben dem alten Feuerwehrhaus der Feuerwehr Edramsberg, Edramsbergerstrasse 53, nutzen. Vor Ort am Edramsberg wird ein ausgeklügeltes System mit Ordnerdienst eingerichtet. „Egal von welcher Seite die Personen kommen, das Friedenslicht ist bereit – praktisch ohne Risiko, kontaktlos. Es soll niemand aussteigen, sondern nur die mitgebrachte – oder vor Ort käuflich erworbene Laterne herausreichen“, erklären Schram und Huemer. Zwischen 11 und 17 Uhr empfangen die Feuerwehrleute am 24. Dezember die Menschen beim Drive-in und bitten um eine Spende. Huemer: „Der Reinerlös der Aktion wird überwiegend für die Ausrüstung und Ausbildung verwendet. Die Feuerwehrjugend ist es auch, die in Begleitung älterer Kameraden das Friedenslicht vom ORF in Linz holt. Einen Teil der Spenden bekommt dafür der ORF für Licht ins Dunkel“.