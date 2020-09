Nicht im Müll laden müssen alte und aus der Mode geratene T-Shirts : Das zeigte man Jugendlichen, im Rahmen des Ferienprogramms in Hörsching, im ÖGJ-Jugendzentrum Hörsching vor. Diese konnten, im Rahmen eines großen T-Shirt Design- und Batik Worhshops, unter die Designer gehen.



HÖRSCHING (red). Hier konnten die jungen kreativen Köpfe nach Belieben ihren alten T-Shirts mit modernen Designs neues Leben einhauchen oder mit Wäschefarbe den beliebten Batik-Look auf ihre Kleidungsstücke zaubern. Upcycling ist das Stichwort, denn Wäsche die aus der Mode gekommen ist muss nicht gleich in den Müll wandern, sondern kann mit etwas kreativem und künstlerischem Geschick neues Leben eingehaucht werden.

„Beim Ferienprogramm laden wir auch Kinder ins JUZ ein, die normalerweise noch zu jung sind. Damit wollen auch wir unseren Beitrag zum Gemeindeleben leisten und das Jugendzentrum für ein neues Publikum öffnen. Der Kreativworkshop fand übrigens gleich zweimal statt. Als die Jugendlichen von der Aktion erfuhren waren sie so begeistert, dass sie gleich selbst kreativ werden wollten und ihre eigenen T-Shirts gestalten wollten. Man sieht, die Jugendlichen sind nicht zu alt um sich mit Farbe und Pinsel ans Werk zu machen“ berichtet JUZ-Leiter Luca Eidher.

Unterstützung beim Thema Lehre

Doch nicht nur kreative Workshops werden im ÖGJ-Jugendzentrum Hörsching angeboten. Das Jugendzentrum ist auch Anlaufstelle für Jugendliche die Fragen zum Thema Ausbildung, Lehrstelle oder Rechte und Pflichten von Lehrlingen haben. Hier bekommen sie Hilfe bei Bewerbungen und der Lehrstellensuche. „Die ÖGJ-Jugendzentren sind für Jugendliche da, wenn sie Infos und Hilfe rund um das Thema Lehre brauchen. Hier bekommen sie einfach und schnell Tipps und Ratschläge. So schaffen wir einen wichtigen Service für Jugendliche in den Gemeinden.“ so Kurt Winter, Geschäftsführer des ÖGJ-JUZ-Betreibervereins OÖ JCUV.

Informationen und Öffnungszeiten

Weitere Informationen zum ÖGJ-Jugendzentrum Hörsching finden man auf www.jcuv.at oder auf der Facebookseite des Hörschinger Jugendzentrums. Das JUZ befindet sich in der Neubauerstraße 4, Zielgruppe sind Jugendliche von 13 bis 20 Jahren. Die Öffnungszeiten sind: Mittwoch bis Freitag von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr, und Samstag von 12:00 bis 18:00 Uhr.