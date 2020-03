Ehre wem Ehre gebührt hieß vergangenen Freitag im Doppel:Punkt in Leonding.



LEONDING (red). Insgesamt 40 Ehrungen standen an diesem Abend am Programm, angefangen vom Ehgrenzeichen bis hin zur Ehrenbürgerschaft der Stadt. Letzteres erhielt Altbürgermeister Walter Brunner von seiner Nachfolgerin Sabine Naderer-Jelinek verliehen.

Doch Brunner war längst nicht der Einzige, der an diesem Abend vor den Vorhang geholt wurde. So erhielt etwa Vizebürgermeister ausser Dienst, Franz Kreinecker den Ehrenring von Leonding. Stadtchefin Naderer-Jelinek nahm sich aber auch die Zeit, für jeden Geehrten des abends ein kurze Laudatio zu verlesen. Weitere Bilder von der Veranstaltung findest du hier.