In Sachen Igel engagieren sich die drei Traunerinnen Andrea Posch, Obfrau des Vereins „Igelfreunde OÖ“ , Gemeinderätin Stefanie Jarolim (Grüne) sowie Irmi Wolfsegger-Krepil (Grüne), Vorsitzende des Trauner Umweltausschusses.



LINZ-LAND. Viele Stacheltiere aus Traun, die bei Andrea Posch zur Überwinterung abgegeben wurden, haben im naturnahen Garten und im Gartenhaus der Familie Jarolim quasi in einer „Übergangs - Igelstation“ Platz gefunden. Aus dem Umweltbudget der Stadtgemeinde Traun schaffte man um 350 Euro drei Kisten Futter für die kleinen Gäste an.

So sieht die tägliche Betreuung der Igel aus

„Solange die Igel noch zu klein oder untergewichtig sind, gehen sie nicht in Winterschlaf. Jeden Tag muss gefüttert und ausgemistet werden. Aktuell befinden sich 28 Igel zur Pflege da, die tägliche Betreuung benötigen“, schildert Jarolim die aktuelle Situation. Bis März oder April, je nach Witterung, werden die Igel im Gartenhaus noch gepflegt, bevor sie dann rund und gesund in die Freiheit entlassen werden.

Tipps für Igelfreunde

Grundsätzlich sind Gärten für die stacheligen Tiere wichtige Lebensräume und wo es möglich ist, sollte das ideale Winterquartier für Igel aus einem Haufen Totholz, Reisig und Laub bestehen. In Erdmulden, unter Hecken oder Reisighaufen überwintern die Tiere normalerweise, es können aber auch Igelhäuschen aufgestellt werden. Geschwächten, unterernährten oder sehr jungen Igeln kann auch ein Gartenhaus - wie in diesem Fall - zur Verfügung gestellt werden.