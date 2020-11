Privater als sonst findet in diesem Jahr die Adventszeit statt.Daher möchte der Verein l(i)ebenswertes Pasching die Weihnachtsfreude auf einem anderen Weg teilen als gewohnt.

PASCHING (red).Gesucht werden 24 Paschinger Haushalte die jeweils ein Fenster weihnachtlich dekorieren und so Teil des 1. Paschinger Fenster-Adventkalenders werden. „Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Daher möchte wir als Ortsentwicklungsverein in Pasching diese gleich 24 Mal in seiner Gemeinde inszenieren – und sucht gerade nach Teilnehmern“, betont Vereinsobmann Josef Hofko.

Was ist für die Teilnahme nötig?

Hofko: „Ein von der Straße gut einsehbares Fenster auf Paschinger Gemeindegebiet, ein wenig Kreativität und natürlich jede Menge Weihnachtsstimmung. Wir, der Verein l(i)ebenswertes Pasching suchen 24 Haushalte, die beim Fensteradventkalender mitmachen möchten. Jeder Teilnehmer bekommt eine Zahl von 1-24 zugewiesen und wird sein Fenster individuell dekorieren. Dazu können Lichterketten, Zeichnungen, Basteleien oder andere kreative Ideen umgesetzt werden.“

Weihnachtsfreude in Pasching verbreiten

Ziel ist, dass diese Fenster ab 1. Dezember den ganzen restlichen Advent über gemeinsame Weihnachstfreude in Pasching verbreiten. Der Verein wird eine Landkarte veröffentlichen, auf denen die Standorte der Fenster eingezeichnet sind, sodass sich Spaziergänger und Nachbarn auch an den Dekorationen erfreuen können. „Wer dabei sein möchte, meldet sich unter liebenswertespasching@gmx.at oder auf facebook an“, so Hofko.