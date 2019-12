Am 30. November fand das Finale des heurigen Theaterherbstes in Kematen an der Krems statt.

KEMATEN (red). Mit der letzten Vorstellung von „Der nackte Wahnsinn“ verabschiedete sich die Theatergruppe Kematen in die wohlverdiente Winterpause. In den letzten Wochen stand „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn am Programm. „Wahnsinn“ darf man diesem Stück auch zuschreiben.

Frayn zeigt mit erstklassigem Humor Künstler von ihrer „menschlichsten“ Seite. „Die Besucher waren durchaus überrascht, mit welchem Tempo und Detailgenauigkeit ,Der nackte Wahnsinn’ umgesetzt wurde. Ein Wagnis, das durchaus als geglückt bezeichnet werden darf. Ging es doch in allen drei Akten um denselben Inhalt, nur immer anders dargestellt“, betont Regisseur Joachim Ackerl. Alle Informationen zur Theatergruppe findet man online unter theater-kematen.at