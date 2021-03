Beginn des Bäuerinnenprojektes war am 21.3. 2021.

Der Startschuss der Aktionswoche “miteinand aufblian” steht unter dem Thema regionale Genussvielfalt.

NEUHOFEN : Eine ganz besondere Idee hatte das Bäuerinnenteam mit Ortsbäurin Verena Allerstorfer.

"Unser Projekt blüht immer weiter auf!

Nach den Lockdowns und der Zeit, in der wir wenig soziale Kontakte hatten, haben wir alle gemerkt, was uns fehlte bzw. was wir wirklich brauchen und was uns gut tut " ist die einhellige Meinung der Veranstalter.

Freude bereiten in dieser Zeit

"Unsere Idee ist, jemandem Blumen zu schenken, jemandem eine Freude zu bereiten oder jemanden wieder einmal zu sehen.

Mit unserer Startaktion der „Woche des Aufblians“ geht der Blumengruß weiter auf Reise," erzählt die engagierte Ortsbäurin.