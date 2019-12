Weihnachtsfeier der Union Humer Ansfelden

Am 21.12.2019 fand nach den Nachwuchsfeiern, auch die Weihnachtsfeier der Kampfmannschaft, 1 B, der Funktionäre und ehrenamtlichen Helfern, am Sportplatz statt.

Als Ehrengäste durften wir den Seniorchef des Hauptsponsors HUMER Anhänger: Johann Humer, Bgm. Manfred Baumberger, Vizebgm. Christian Partoll und die Stadträtin Andrea Hettich herzlich begrüßen.

Beate und Kurt Gasser tischten ein tolles Buffet auf, als Schmankerl gab es Raclettebrote und viele köstliche Mehlspeisen.

Obmann Gerhard Petermandl bedankte sich bei alle Helferlein für die vielen geleisteten Stunden rund um den Sportverein und hofft auf einen starken Aufwind in der Tabelle, für die Kampfmannschaft im Frühjahr 2020.