Mehrere Polizeistreifen führten in der Nacht vom 28. auf den 29. August 2020, von 19 bis 2 Uhr Früh, einer gezielte Schwerpunktaktion gegen die oberösterreichische Tuning- und Raser-Szene in Linz-Land durch. Diese fand am Flughafenkreisverkehr Pasching mit Schwerpunkt Fahrzeugtuning statt.

PASCHING (red). In Zusammenarbeit zwischen Polizei, Bezirkshauptmannschaft Linz Land und der Verkehrsabteilung des Landes Oberösterreich wurde eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Dabei wurden auch am Flughafenkreisverkehr in Pasching durch einen Amtssachverständigen die Verbauungen an diversen Fahrzeugen inspiziert. Direkt vor Ort wurden ebenfalls die behördlichen Strafverfahren von der LPD OÖ durchgeführt.

Bei 5.120 Fahrzeuge wurde die Geschwindigkeit überprüft

Darüber hinaus wurden im Großraum Linz zahlreiche Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Es konnten dabei bei 5.120 Fahrzeuge die Geschwindigkeiten überprüft werden. Es kam hierbei zu 194 Grenzwertüberschreitungen, wobei die Spitzenwerte bei 161 km/h im 70 Km/h Bereich und 151 km/h in der 100 km/h Beschränkung lagen.

Weitere erzielte Ergebnisse:

76 angezeigte Verwaltungstatbestände

2 Kennzeichenabnahmen wegen zu großer Lautstärke und anderweitiger technischer Veränderungen

und 14 Vorführungen nach § 56 KFG

20 Organmandate

Abnahme einer verbotenen Waffe (Stahlrute) und Anzeige nach dem Waffengesetz

21 Alkoholvortests mit einer Anzeige nach § 14/8 FSG (Alkoholisierung zwischen 0,5 und 0,8 Promille)

„Raser dürfen sich nicht sicher fühlen“

„Unsere effektiven Schwerpunktaktionen richten sich gegen gefährliche und irreguläre Verbauungen an Fahrzeugen und nicht gegen das legale Tuning. Wenn aufgrund illegaler Tuningmaßnahmen die Kennzeichenabnahme erfolgt, ist das eine Strafe die weh tut und zum Nachdenken zwingt. Raser gefährden die Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer und dürfen sich nicht sicher fühlen“, betont Landesrat für Infrastruktur Günther Steinkellner.