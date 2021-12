Nach einem Wohnhauseinbruch am 25. Dezember 2021 in Enns konnte ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land rasch als Täter ausgeforscht werden.



ENNS. Der Mann wurde bei der Fahndung unweit des Tatortes mit dem Diebesgut sowie Tatwerkzeug erwischt und vorübergehend festgenommen. Bei der Einvernahme war der 42-Jährige geständig. Als Motiv gab er Geldmangel als Folge seiner Spielsucht an.