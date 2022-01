Bei einem Zusammenstoß wurde eine 54-jährige Frau aus dem Bezirk Steyr-Land vermutlich schwer verletzt. Eine 33-jährige Mutter und ihre zehn Monate alte Tochter hatten hingegen Glück und blieben unverletzt.

KEMATEN AN DER KREMS. Eine 33-jährige Frau aus dem Bezirk Linz-Land und ihre zehn Monate alte Tochter -sie saß im Kindersitz auf der Rücksitzbank – fuhren am 6. Jänner 2022 mit ihrem Auto auf der Kremstal Landesstraße B139 Richtung Kematen. Zur selben Zeit lenkte eine 54-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land ihren Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Kurz nach 17 Uhr kam es bei starkem Schneefall und schneebedeckter Fahrbahn im Ortschaftsbereich Halbarting zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 54-Jährige wurde mit vermutlich schweren Verletzungen ins Krankenhaus Steyr eingeliefert. Di 33-Jährige und ihre Tochter dürften unverletzt geblieben sein, suchten aber selbständig die Kinderklinik Linz zur Kontrolle auf.