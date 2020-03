LINZ-LAND. Von der Bundesregierung wurde bekannt gegeben, dass nun auch in Österreich drastische Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus gesetzt werden müssen. Bis April sind alle Veranstaltungen draußen mit mehr als 500 Teilnehmern und alle drinnen mit mehr als 100 Teilnehmern behördlich verboten. Informationen zur Ausbreitung des Corona-Virus und zu den Maßnahmen finden Sie ständig aktuell auf meinbezirk.at/corona-ooe

Abgesagte Events in Linz-Land

• 12. März: Traun: Kabarett mit Thomas Strobl, JUKEBOX - Gags, Songs & Sing along", in der Spinnerei.

• 13. März: Traun: Theaterfrühling „Honigmund“, Komödie im Schönbergsaal

• 13. März: Traun: Raphael Wressnig & The Soul Gift Band, Soul & Funk in der Spinnerei

• 14. März: Leonding: Die traditionelle Mostkost der Ortsbauernschaft Leonding

• 14. März: Traun: Josh., Eskalation - Tour 2020, in der Spinnerei Traun

• 15. März: Leonding: Turm 9 – Stadtmuseum, Kino-Brunch im Dachgeschoss

• 20. März: Traun: Benefizkonzert des Lions Club Traun mit der Mojo Blues Band, Spinnerei Traun

• 20. März: Leonding: „Au Temps Qui Passe – Die Zeit vergeht“/ works since 2010, Vernissage von

Monika Pichler, 44er Galerie

• 22. März: Traun: Kinderkultur: Findus zieht um

• 21. März: Leonding: Museum4Kids, Workshop im Turm 9 – Stadtmuseum

• 21. März: Traun: Liebermacher Songreiter 8 wäre zu Gast in der Spinnerei gewesen.

• 21. März: Kematen: Frühlingskonzert der Musikkapelle Kematen/Piberbach, ein Ersatztermin wird gerade gesucht .

• 21. März: St. Marien: 7. Samareiner Kuppelcup sowie das Blaulicht Clubbing, der Freiwilligen Feuerwehr St. Marien. Eine Verschiebung auf einen späteren Termin ist aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich.

• 26. März: Traun: „Es kommt, wie´s kommt" – Das Kabarett mit Martin Frank.

Ersatztermin: 28. April

• 26. März: Leonding: Kuva Kunstsymposion „einfach. wohnen“, Turm 9 – Stadtmuseum

• 27. März: Traun: Gerry Artens Salonorchester

• 28. März: Kirchberg-Thening: Axberger Apres Ski Party 2020 der Freiwilligen Feuerwehr Axberg. Spätestens am 12. März steht fest, ob es einen Ersatztermin geben wird.

• 28. März: Traun: Meena Cryle & The Chris Fillmore Band fällt aus.

• 2. April: Traun: „Wurstsalat“: Kabarettabend mit Lainer & Putscher

Der Beitrag wird laufend aktualisiert.