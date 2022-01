Mit Stand Sonntag, 30. Jänner 2022, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Linz-Land 4.307 „aktive“ Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus.

Linz-Land. Derzeit sind im Bezirk Linz-Land 4.307 Personen infiziert (Gesamt abzüglich Genesener und Verstorbener). Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden in Linz-Land 476 Neuinfizierte registriert. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Linz-Land beträgt 33.786 Personen.



Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt für den Bezirk Linz-Land derzeit bei 2.551,3. Dieser Wert hat sich zur überblicksmäßigen Risikoeinschätzung durchgesetzt, weil er einerseits eine bessere Vergleichbarkeit schafft und andererseits Ausreisser an einzelnen Tagen ausgleicht.

Wenn Symptome auftreten

Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockener Husten oder plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes, sollte umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 oder der Hausarzt kontaktiert werden. Verdachtsfälle können auch online gemeldet werden.



PCR-Testangebot an öffentlichen Teststandorten

Seit dem 4. November gibt es in Oberösterreich zahlreiche öffentliche Dauer-Teststraßen der Fa. WEMS, die sieben Tage pro Woche geöffnet sind, die Möglichkeit, zusätzlich zum Antigentest einen PCR-Gurgeltest zu machen. Die Anmeldung zur Testung erfolgt wie bisher über oesterreich-testet.at, vor Ort kann dann individuell entschieden werden, ob ein Antigentest und / oder ein PCR-Test abgenommen werden soll. Der PCR-Test wird mittels Gurgeltest abgenommen und das PCR-Testergebnis ist nach 24 Stunden verfügbar und als 3G-Nachweis gültig. Der Ablauf der Gültigkeit ist im Befund vermerkt (72 Stunden ab Durchführung des Tests). Der Antigentest hat eine Gültigkeitsdauer von 24 Stunden.

Fixer Impfstandort im Bezirk Linz-Land

• Volksheim Traun, 4050 Traun, Neubauerstraße 11

Impfung bei niedergelassenen Ärzten in Linz-Land

• Covid-19 Anmeldefreie Impfaktion im niedergelassenen Bereich

• Covid-19 Impfordinationen für ordinationsfremde Personen in Oberösterreich

Vom Impfbus bis zu Pop-Up-Impfstellen

Sämtliche Pop-Up-Impfstellen, Impfbus-Stationen sowie andere Möglichkeiten zum Impfen ohne Anmeldung in Oberösterreich werden laufend auf www.ooe-impft.at aktualisiert.

Stand der Impfungen:

• Bezirk Linz-Land: 69,29 Prozent

Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten werden von der Corona-Seite des Landes OÖ und aus den Presseaussendungen des Krisenstabs entnommen und von uns einmal täglich – immer morgens – aktualisiert. Das Land OÖ stellt hier jeweils drei mal täglich aktualisierte Zahlen zur Verfügung.

Folgende Apotheken im Bezirk Linz-Land bieten Gratis-Testungen auf das Corona-Virus an.



Mehr Infos zu Fällen in ganz OÖ:

749 Corona-Infizierte, 92 Neuinfektionen, 5.219 Genesene