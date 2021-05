Zu einem Arbeitsunfall kam es am 28. Mai 2021 um 17:40 Uhr in einer Gemeinde in Linz-Land.

LINZ-LAND. Ein Arbeiter aus dem Bezirk Linz-Land war an seinem Zweitwohnsitz bei der Befüllung eines Schwimmbades im dazugehörigen Technikschacht mit Vorbereitungsarbeiten beschäftigt.

Schwerverletzter ins Kepler Uniklinikum geflogen

Aus noch ungeklärter Ursache explodierte plötzlich der Sandfilterbehälter. Der Mann wurde schwer verletzt ins Kepler Uniklinikum geflogen.