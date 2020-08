Auch heuer lud die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Axberg zu einem der legendärsten Feste im Großraum von Linz-Land ein.



KIRCHBERG-THENING (red). Los geht es ins Partywochenende am 2. August ab 18 Uhr mit der Segnung des neuen Tanklöschfahrzeugs. Ab 21 Uhr begleiteten die Stimmungsmacher 3-Fach durch den Abend.

Wie auch in den vergangenen Jahren, galt es am Samstag, den Stadl in eine coole Disco-Location zu verwandeln. Dieses Jahr brachte DJ Chris Beau den Beisl-Stadl zum Beben. Die Schankmixbar fand man, wie gewohnt, im großen Feststadl.

Der kröne nde Abschluss fand beimFrühschoppen, am Sonntag, 4. August ab 10 Uhr, mit der Trachtenkapelle Kirchberg-Thening, statt. Weitere, ausführliche Information zum Axberger Fire Event 2019 gibt es unter: www.ff-axberg.at