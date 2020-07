Helmut Födermayr, Bezirksfeuerwehrkommandant, zur Corona-Krise und den Lehren für den Bezirk.

Wie stellt sich die aktuelle Situation für Sie dar?

Födermayr: Wir müssen uns jetzt in vielen Bereichen des täglichen Feuerwehrlebens neu organisieren. Hier denke ich an die Ausbildungsschwerpunkte, die sonst in der Landesfeuerwehrschule stattgefunden hätten und die nun von Feuerwehrkameraden weitergegeben werden. Diese finden nun in Kleingruppen statt, dazu benötigen wir die richtige Infrastruktur. Den Grundlehrgang, die Basis für weitere Lehrgänge, werden wir auch mit der Gewissheit einer zweiten Welle – heuer – noch durchführen. Auch unser großes Ziel, die Arbeiten am oberösterreichweiten Schulungsfilm für den richtigen Umgang mit der Rettungsgasse, ausschließlich vom Bezirksfeuerwehrkommando Linz-Land gemacht, läuft neben Corona weiter. Darüber hinaus werden wir heuer noch das erste Bezirksfeuerwehrkommando Österreichs sein, das einen Brandcontainer ankauft und somit selber besitzt. Dafür nehme ich und Wolfgang Schauer, mit Unterstützung der Raiffeisenbank und der Firma Dräger, einen 85.000- Euro-Privatkredit auf.

Wie viele Einsatzkräfte waren und sind durch die Krise gebunden?

Bei der Vor-Triage an den Eingängen beim Ordensklinikum der Elisabethinen in Linz waren 364 Feuerwehrleute aus dem Bezirk eingesetzt. Dabei wurden nun genau 2.184 Stunden ehrenamtlich und freiwillig geleistet. Ich bin stolz, das sich die Kameraden dieser Herausforderung gestellt haben. Die Kameraden der Ansfeldner Feuerwehren, die bisher ihren Dienst bei Corona-Driven-in leisteten, sind noch in Bereitschaft.

Welche Lehren kann man in der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen ziehen?

Ich bin felsenfest überzeugt: Der Bezirk Linz-Land ist von den Personen und der Qualität der Arbeit top aufgestellt. Die Entscheidungsträger nehmen die Arbeit ernst, da brauche ich nicht zwei Minuten nachdenken darüber. Die Infrastruktur im Bezirk, die uns Zeit, Kosten und von der Ausbildung her fordert, bietet uns auf der anderen Seite weitläufige Möglichkeiten, wenn wir etwas brauchen, dass wir es dann auch umsetzen können. Auf der anderen Seite wurde ich von Leuten enttäuscht, die im Rahmen ihrer Position mehr zustandebringen hätten müssen und nachher wieder groß reden.

Gegenfalls zweite Welle? Hat man hier schon einen Vorsprung erarbeitet?

Meine Leute haben die Order bekommen, das wir annähernd das verbrauchte Material –

(Schutzmasken etc.) – von der erste Well auf das Lager legen, um ordentlich starten können. Alles andere können wir so beibehlaten wie wir es abgehandelt haben. Eines muss ich schon an der Stelle sagen: Ich finde es traurig, das ein Großteil der Menschen die Kurzarbeit als Urlaub sehen. Das Erwachen wird jetzt im Herbst kommen wie viele überhaubt in die Arbeit zurückkehren können.