Gegen 14.29 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hart, am 30. Dezember 2019, zu einem Brandeinsatz alarmiert.

LEONDING (red). Minuten zuvor brach ein Brand in einem Teil einer Müllinsel aus der auf die gesamte Konstruktion übergriff. Diese befindet sich in einem Bürogebäude in dem auch ein Restaurant untergebracht ist.

„Gäste haben uns informiert“

„Gäste informierten uns, dass die Müllinsel brennt. Wir haben die anderen Gäste sofort informiert, die Autos wegzustellen“, betont der Mitarbeiter des Restaurants. Dieser versuchte noch mit einem Handfeuerlöscher einzugreifen, dieser Versuch blieb jedoch erfolglos.

Schaumittel verhinderte Schlimmeres

„Durch die schnelle Alarmierung und den raschen Angriff von zwei Seiten sowie dem Einsatz von Schaummittel konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden“, betont die Freiwillige Feuerwehr Hart.

Falschparker blockierten die Einsatzkräfte

Der Einsatz verlief jedoch nicht reibungslose: „Ärgerlicherweise wurde durch Falschparker die Anfahrt erschwert und verzögert – deshalb bitten wir alle Autofahrer bei Parkplatz-Not auch weiter entfernte aber markierte Parkplätze zu nutzen um ein ungehindertes durchfahren von Einsatzfahrzeugen zu gewährleisten“, so die Feuerwehrleute.