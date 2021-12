Viele Schulen laden wieder zum Tag der offenen Tür, um Kinder und Eltern zu begeistern.

BEZIRK (nikl). Die Pflichtschulsprengel für Neue Mittelschulen wurden 2017 abgeschafft. Zehn- bis 14-Jährige, respektive deren Eltern, können frei entscheiden, welche Neue Mittelschule oder welches Gymnasium sie besuchen möchten. Die Auswahl ist unterschiedlich.

In der MMS Traun liegt der Schwerpunkt ganz klar in der musikalischen Ausbildung. In Kleingruppen werden in vier Jahren Instrumente gelehrt. Altersgemäße Formen des Musiktheaters sowie Singen im Chor gehören ebenfalls dazu. Der Tag der offenen Tür entfällt dieses Jahr, allerdings ist ein virtueller Rundgang durch die Schule möglich. Genauere Infos finden Sie auf: nms-traun.at

In der NMS St. Martin stehen die vier Schwerpunkte Integration, Sprachförderung, Berufsorientierung und Ganztagsbetreuung im Mittelpunkt. Weitere Infos gibt es unter:nms-stmartin.at

In der NMMS Leonding gibt es in jeder Schulstufe eine Musikklasse mit einer durchschnittlichen Schülerzahl von 23 Schülern. Auch hier entfällt der Tag der offenen Tür. Interessierte finden weitere Infos unter: mhsleonding.at

An der NMS Doppl dreht sich vieles um Themen wie Computer oder Kommunikation. Eltern und Schüler können sich weitere Informationen unter nmsdoppl.at einholen.

Die NMS Hart ist eine Kooperationsschule der HTL Leonding. Sie bietet einen naturwissen-schaftlichen, einen kreativen und einen sprachlichen Zweig an. Infos zur Schule gibt es unter:

nmshart.at

Die NMS 1 Haid vermittelt ein fundiertes Grundwissen als Basis für eine erfolgreiche Berufsausbildung oder den Besuch einer weiterführenden Schule. Ein Besuch der Schule ist nach vorheriger Absprache möglich. Weitere Infos unter: nmshaid1.ansfelden.at

Die Sport-NMS Haid 2 ist eine Verbindung von Schule und Sport. Sechs bis acht Stunden Sport stehen auf dem Stundenplan. Der Tag der offenen Tür findet am Donnerstag, dem 25. November 2021 zwischen 13 Uhr und 15 Uhr statt. Für interessierte Eltern und künftige Schüler gibt es am 17. Jänner 2022 auch einen Informationsabend. Sie können sich auch auf nmshaid2.ansfelden.at über die Sport-NMS Haid 2 informieren.



Seit 1. Jänner 2000 ist die NMS Ansfelden die Informatikhauptschule und gleichzeitig EDV-Schwerpunktschule im Bezirk. Weitere Infos findet man auf nms.ansfelden.at

Die Schwerpunkte der NMS Hörsching betreffen soziales Lernen, Integration/Inklusion, Lesekompetenz bis hin zur Förderung der digitalen Kompetenzen. Am 18. November 2021 findet der Tag der offenen Tür statt. Weiter Infos finden Sie auf: nms-hoersching.at

Die NMS Neuhofen bietet neben den normalen Klassen Musik- und Sportklassen an. Weitere Infos online es unter: nms-neuhofen.at

Schwerpunkt in der NMS Pasching ist die individuelle Förderung. So stehen in den Hauptgegenständen zwei Lehrkräfte zur Verfügung. Unter der Homepage nmspasching.at präsentiert sich die Schule.

Das Stiftsgymnasium Wilhering ist ein Gymnasium mit sprachlichem Schwerpunkt. Geplant ist der Tag der offenen Tür für den 12.11.2021. Schüler aller christlichen Konfessionen werden aufgenommen: sgwilhering.at

Die Fachrichtung Informatik der HTBLA Leonding vereint eine EDV-technische und betriebswirtschaftliche Ausbildung. Am 27.01.2022 findet der Abend der offenen Tür statt, am 28.01.2022 der Tag der offenen Tür. Weitere Infos: htl-leonding.at

In der Peter Petersen Landesschule, St. Isidor, werden Schüler in Familienklassen unterrichtet. Eltern erhalten weitere Infos unter: lss-isidor.ac.at

In der HTL Traun steht die Informationstechnologie und Informationstechnik im Vordergrund. Der nächste Tag der offenen Tür findet am 5. November 2021 im Zeitraum von 13 bis 17 Uhr statt: htltraun.at

Je nach Interesse kann in der HAK Traun ab dem dritten Jahrgang aus vier aktuellen und zukunftsorientierten Themenbereichen wie Management oder Logistikmanagement gewählt werden. Am 14. Jänner 2022 findet zwischen 13 Uhr und 17 Uhr der Tag der offenen Tür statt. Weitere Infos unter: haktraun.at

Neben dem Schwerpunkt naturwissenschaftlich-mathematischer Grundbildung werden am BRG Traun durch Module in der Unter- und Oberstufe Begabungen gefördert. Am 21. Januar 2022 findet zwischen 14:30 und 17 Uhr der Tag der offenen Tür statt. Weitere Infos unter: brgtraun.at

Mit der vierjährigen Fachschule nach der achten Schulstufe bietet die Gartenbauschule Ritzlhof eine vollwertige Ausbildung. Am Freitag dem 3. Dezember von 14 Uhr bis 20 Uhr präsentiert sich die Schule am Tag der offenen Tür. Für Interessierte: ritzlhof.at