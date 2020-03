Der Pionier Rupert Gasselseder gehört zu den „stillen Helden“ der Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk.

KIRCHBERG-TH. (nikl). Rupert wer? werden sich nun die Leser, und auch zahlreiche Feuerwehrleute im Bezirk, fragen. „Mit meinem Namen werden viele nicht sofort etwas anfangen können. Mich kennt man eher unter Gassi“, betont Rupert Gasselseder, der sich seit 38 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr mit viel Herzblut engagiert.

Eher durch Zufall kam er dazu: „Ich habe einen Wirten bei der Ausschank beim Ball der Freiwilligen Feuerwehr Axberg, und der damalige Feuerwehrkommandant hat mich und einen Freund überredet, zur Feuerwehr zu gehen“: Am 1. Dezember 1982 war es so weit und er ging ans Werk, im warsten Sinne des Wortes. Bis zur Pensionierung im Zivilberuf Bauingenieur, hat Gasselseder bei der Errichtung zahlreicher Feuerwehrhäuser in Oberösterreich Hand angelegt und auch mit vielen Innovationen, nicht immer zur Freude des Landesfeuerwehrkommandos, seine Spuren im Feuerwehrwesen hinterlassen. Neben dem Tatendrang im Bauwesen ist Gasselseder auch Pionier in der Fort- und Ausbildung der Feuerwehrleute.

Wenn man als Autofahrer einem Feuerwehrmann begegnet, der gerade im Ernstfall den Verkehr regelt, kann man im Bezirk Linz-Land davon ausgehen, dass er durch die Schule von Rupert Gasselseder ging. Der „Gassi“ ist seit 1995 für die Lotsen- und Verkehrsregler-Ausbildung der Feuerwehrleute in Linz-Land zuständig und leistete auch hier eine wertvolle Pionierarbeit. „Vor 25 Jahren waren wir eine One-Man-Show, ich und ein Gendarm. Das hat sich Gott sei Dank geändert und wir sind ein tolles Team.“ Wer rastet, der rostet, kommt für Feuerwehrmann nicht infrage, ganz im Gegenteil.

Mit fast 70, Rupert Gasselseder ist ein Christkind und feiert heuer seinen „Runden“, ist „Gassi“ schon in der Feuerwehrpension, denkt aber lange noch nicht ans Aufhören. „Wenn die Sirene heult, laufe ich los, das ist klar. Die Gemeinschaft bei uns in der Freiwilligen Feuerwehr zählt.“