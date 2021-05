Polizisten kontrollierten am 29. Mai 2021 kurz nach Mitternacht in einem Mehrparteienhaus in Traun mehrere Jugendliche. Dabei ergriff einer von ihnen nach einem kurzen Gespräch die Flucht.

TRAUN. Ein Polizist wollte ihn verfolgen, dabei stellte sich ihm allerdings ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land in den Weg. Der Jugendliche versetzte dem Beamten einen Stoß. Daraufhin wurde er festgenommen. Auch der flüchtende Jugendliche, ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, wurde von Polizisten einer weiteren Streife festgenommen.

Diebesgut , Softgun und Schreckschusspistole sichergestellt

Im Zuge der weiteren Amtshandlung konnte bei den Jugendlichen in einem Rucksack Diebesgut, welches aus einem unmittelbar zuvor durchgeführten Einbruch in ein Kellerabteil stammte, ein Schlagring, eine Softgun und eine Schreckschusspistole sichergestellt werden. Die Beschuldigten werden der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.