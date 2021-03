In den frühen Morgenstunden des 20. März bot sich den Bürgern in Oftering ein Bildung der Zerstörung. Auch in der Nacht auf den 22. März blieb Oftering nicht von Vandalismus verschont.

OFTERING. „Diese Geschehnisse machen vielen Menschen in Oftering Angst. Vandalismus ist zerstören wie beschädigen von fremdem Eigentum und alles andere als Korrekt oder eine Form von Miteinander und hat bei uns in Oftering nichts verloren. Sollte jemand etwas beobachtet oder gesehen haben, teilt dies bitte der Polizei mit“, bittet Ofterings Bürgermeister Dietmar Lackner Zeugen sich zu melden.

Osterdekoration mutwillig zerstört

Aber der Reihe nach: Die erste von jungen, talentierten KünstlerInnen produzierte Osterdekoration in der Geschichte der Gemeinde war in der Nacht vom 19. auf den 20. März von unbekannten Tätern mutwillig beschädigt und zerstört worden.

So sah Oftering in den vergangenen Tagen aus

Im Rahmen einer Oster-Mitmach-Aktion für Kids aus Oftering hatten sich zahlreiche Kinder mit ihren bemalten Ostermotiven auf Holztafeln beteiligt, die dann im Ortsgebiet verteilt aufgestellt wurden. Nach einer überwältigenden Teilnahme zierten zahlreiche farbenfrohe Ostergrüße die verschiedenen Ortsteile.

Von Enttäuschung über Frust bis zum Zorn

„Umso größer war das Entsetzen, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag zahlreiche Tafeln zerstört und beschädigt und einige davon sogar entwendet wurden. Diese Aktion von unbekannten Vandalen rief in der Bevölkerung die verschiedensten Reaktionen, von Enttäuschung und Trauer bis zu Frust und Zorn hervor.

So kommt man wieder zum Osterfrieden

Schließlich sind die Tafeln Eigentum der Kinder und sollten nach den Osterfeiertagen auch mit nach Hause genommen werden. „Die SPÖ Oftering bemühte sich – in den letzten Tagen – nach Kräften, die beschädigten Figuren zu ersetzen. Wenn die betroffenen Kinder nochmals mitmachen, wird auch in Oftering wieder der Osterfrieden einkehren“, ist sich Heidemarie Schreiberhuber, Obfrau der SPÖ Oftering, sicher.