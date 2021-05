Drei Rücktritte und ein Rücktritt vom Rücktritt beschäftigt die Sozialdemokratie in Neuhofen. Eine Debatte über die Reihung bei der Wahl im Herbst soll ausschlaggebend gewesen sein.

NEUHOFEN. SPÖ-Fraktionschef Peter Stockhammer sowie Christian und Nicole Skrasek haben ihre Funktion definitiv zurückgelegt. Peter Felsberger änderte seine Meinung und möchte nun doch im Gemeinderat bleiben.

„Ganz normaler Reinigungsprozess“

„Es sind nur zwei Rücktritte - hier handelt es sich um eine Ehepaar und eine Einzelperson“, betont Neuhofens Bürgermeister Günter Engertsberger. Für den Ortschef ist es „ein ganz normaler Reinigungsprozess, alt gediente Personen hören und auch ein paar Erfahrene – so wie ich – machen weiter.“

„Ich bin der Meinung man kann

über alles diskutieren“

SPÖ-Ortsparteichefin und Vizebürgermeisterin Gertraud Eckerstorfer spricht von einem schweren Schlag für die eigenen Person. „Wir hatten in einer Besprechung vereinbart, dass der Bürgermeister einen Vorschlag der Listenreihung macht und das wir diese dann diskutieren. Das hätte eigentlich am 26. Mai im Parteivorstand und am 12. Juni in der Klausur der SPÖ Neuhofen erfolgen sollen.“

Für Eckerstorfer sind die Abgänge „schade, weil wir jahrelang sehr gut zusammengearbeitet haben. Ich bin der Meinung man kann über alles diskutieren.“ Der Artikel wird um weitere Statements aus der Neuhofner Kommunalpolitik ergänzt

Neuhofen an der Krems wählt – Bürgermeister und Gemeinderat