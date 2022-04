Einer Polizeistreife führte auf einer Tankstelle in St. Florian eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dabei überprüften sie auch ein 25-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land. Die Beamten vermuteten eine Suchtmittelbeeinträchtigung und führten einen Schnelltest durch. Dieser verlief positiv. Da der Mann sein elf Monate altes Baby im Fahrzeug mitführte, entschieden die Beamten dieses aus Sicherheitsgründen zum nahegelegenen Arbeitsplatz der Mutter zu bringen. Der Führerschein wurde dem Mann vorläufig abgenommen, Anzeige wird erstattet.

ST. FLORIAN. Am 9. April um 8.50 Uhr fuhr ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land mit einem Pkw in St. Florian auf der L566. Eine Polizeistreife führte am Gelände einer Tankstelle eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dabei wurden beim 25-Jährigen diverse Suchtgift-Symptome festgestellt. Ein freiwilliger Urinschnelltest vor Ort verlief positiv hinsichtlich Kokain.

Drogenlenker hatte elf Monate alter Sohn im Auto

Außerdem der Mann seinen elf Monate alten Sohn im Auto mit. Aufgrund der widrigen Witterungsumstände und der Tatsache, dass der Säugling von niemanden abgeholt werden konnte, wurde dieser von den Beamten mit Zustimmung von dem 25-Jährigen kurzerhand zum nahegelegenen Arbeitsplatz seiner Ehefrau verbracht. Der Pkw-Lenker wurde daraufhin der Amtsärztin zur klinischen Untersuchung vorgeführt und für fahruntauglich befunden. Der Führerschein wurde dem Mann vorläufig abgenommen. Zusätzlich wurde Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz erstattet.