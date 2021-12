Bratwürstel essen und die Mitternachtsmette: So verbrachten Promis aus Linz-Land die Weihnachtsfeiertage.

LINZ-LAND. „An diesen Tagen kommen alle zusammen und darauf kann man sich verlassen“, freut sich Leondings Werbeprofi und Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer auf den Heiligen Abend und die darauffolgenden Feiertage mit der Familie. Tradition ist im Haus der Leondinger Unternehmerfamilie ein Fixpunkt, dann eilen die beiden erwachsenen Töchter aus Berlin und Wien herbei.

„Wichtig ist, dass der große Weihnachtsbaum

mitten im Wohnzimmer steht“

„Auch wenn die Kinder schon groß sind, holen wir das Bethlehem-Lichterl von der Kirche und besuchen die Kindermesse. Hier lassen sich wieder Kontakte und Freundschaften aus der Schulzeit beleben.“ Auch der Besuch bei den Eltern und die gewohnte Verteilung der Geschenke dürfen nicht im „Regieplan“ fehlen. Zum Ausklang findet man Sery-Froschauer in Begleitung ihres Mannes bei der Mitternachtsmette. Bereits Tradition, seit Jahrzehnten immer gleich, ist der Standort der Christbaums: „Wichtig ist, dass der große Weihnachtsbaum mitten im Wohnzimmer steht.“

„Wir sind noch nicht in der Stimmung“

Für die Kulinarik sorgt Manfred Froschauer, der an diesem Tag das Kommando in der Küche übernimmt. Es stehen Karpfen, Fondue oder auch Lachs am Speiseplan. „Alle Jahre wieder singen wir auch eine Menge an Liedern und entweder ich oder meine Tochter begleiten das musikalische Miteinander auf dem Klavier“, gibt die Leondinger Unternehmerin einen Einblick, wie die Weihnachtsfeiertage begangen werden. Aktuell fehlt leider ein entscheidendes Detail für Angelika Sery-Froschauer: „Wir sind noch nicht in der Stimmung. Ich bin mir sicher, dass diese eine Woche vor Weihnachten aufkommt.“

„Nach der Profikarriere kann ich

schon das eine oder andere Keks essen“

Treffsicher gestaltet der ehemaliger Torhüter von LASK und Sturm Graz, der aus Ansfelden stammende Pepi Schicklgruber, das Weihnachtsfest mit seiner Familie. Bekam er selbst früher „nur“ ein Geschenk am Heiligen Abend, ist es dem ehemaligen Profisportler wichtig, seinen Kindern mehr zu bieten, als er als Kind bekommen hat: „Weil meine Jungs schon groß sind, wichteln wir und ich lege immer noch ein Geschenk dazu.“ Wie schon als kleiner Bub, kann der Ex-Torhüter heutzutage nicht auf Bratwürstel mit Sauerkraut verzichten. Auch die Kekse in der Adventzeit gönnt sich Schicklgruber: „Nach der Profikarriere kann ich schon das eine oder andere Keks essen.“ Wie damals bei LASK oder bei Sturm Graz zählt für den gebürtigen Ansfeldner das Miteinander. Das findet der Familienmensch Schicklgruber bei seiner Familie.

300 Watt Weihnachtslieder

Eine „Stille Nacht“ wird es heuer bei Helmut Födermayr sicher nicht werden. Der weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannte Bezirksfeuerwehrkommandant wird am Balkon seines Hauses 300-Watt-Boxen aufstellen und einfach mit Weihnachtsliedern die Umgebung akustisch „beschallen“. „Das hat schon mein Vater vor Jahren aus einem alten Feuerwehrauto heraus gemacht und das möchte ich nun wieder machen.“ Auch wenn die Kinder des obersten Feuerwehrmannes im Bezirk schon erwachsen sind, 22 und 25 Jahre alt, steht heuer wieder eine lieb gewonnene Tradition an. „Am 23. schmücken wir den Baum. Tags darauf, nach der Arbeit im Stall und einem guten Frühstück, brechen meine Kinder und ich zum Tagesausflug nach Linz auf“, so Födermayr. Abends findet sich dann die ganze Familie zur Bescherung zusammen. Födermayr: „Meine Jüngsten dürfen die Packerl verteilen, es gibt Bratwürste und ein Gebet darf nicht fehlen.“