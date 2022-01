Mitte Jänner 2019 rückten zahlreiche Feuerwehrleute und Sanitäter aus Linz-Land in die schneegeplagten Gebiete aus.

LINZ-LAND (red). Bei Katastrophen zeigt das österreichische Feuerwehrsystem seine volle Stärke. Darum waren die Feuerwehren aus dem Bezirk Linz-Land am 12. und 13. Jänner 2019 in Ebensee im Einsatz. Der Feuerlösch- und Katastrophenzug, F-AKT-Zug, des Bezirkes Linz-Land startete mit 58 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen von mehreren Treffpunkten ins Salzkammergut. Nach einer Lagebesprechung in Ebensee übernahmen die Feuerwehren den ersten Einsatz. Zusammen mit den Feuerwehren des Bezirkes Grieskirchen, dem Bundesheer und den örtlichen Feuerwehrkräften musste das Dach einer Produktionshalle von mehr als 35.000 Quadratmetern Schneemassen befreit werden. Den Kampf gegen die Schneelast in Ebensee sagten bei dem Einsatz folgende Feuerwehren an: Axberg, Freindorf, Rufling, Kematen an der Krems und Gerersdorf, Neukematen, Niederneukirchen, St. Florian, Bruck-Hausleiten und Rohrbach, Freiling und Oftering sowie das Bezirksfeuerwehr- und Abschnittsfeuerwehrkommando Linz-Land.

Die Helfer der Einsatzkräfte

Auch die Schnell Einsatz Gruppe Linz-Land/Linz-Stadt des Roten Kreuzes wurde in Einsatzbereitschaft versetzt. Die drei Sanitäter rückten nach Spital am Pyhrn aus. „Vor Ort übernahmen wir den Ambulanzdienst für die Feuerwehren und des Bundesheers, dieses war auch selbst mit einem Arzt und Sanitätern anwesend. Bis auf kleinere Versorgungen war alles ruhig“, schilderte Daniel Happacher, Zugskommandant des Roten Kreuzes Traun, die Situation.