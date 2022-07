Realisierung der Umfahrung Haid und neue A1 Anschlussstelle Traun schreitet weiter voran.

ANSFELDEN. Am 29. Juni fand die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die Umfahrung Haid sowie für die neue Anschlussstelle Traun statt. Damit wurden laut Verkehrslandesrat Günther Steinkellner die Weichen für eines der wichtigsten infrastrukturellen Ausbauprojekte für den Zentralraum gestellt.

"Mit diesem Maßnahmenpaket fördern wir die Verkehrssicherheit, die Entwicklungsmöglichkeiten für die Gemeinden Ansfelden und Pucking und schaffen durch dieses Projekt auch Raum für zukünftige öffentliche Nahverkehrskonzepte, wie etwa die Straßenbahnverlängerung in Richtung Haid", betont Steinkellner.

Thomas Altof, Bürgermeister von Pucking, sieht in dem Projekt Vorteile für die Gemeinde, mahnt aber: „Die Umfahrung wird wesentlich auf Puckinger Gemeindegebiet liegen. Uns wurde umfangreicher Lärm- und Immissionsschutz versprochen. Ich messe die Verantwortlichen dann an den Taten, bisher haben aber alle die Zusagen eingehalten und sogar in die UVP einen zusätzlichen Lärmschutzwall eingearbeitet", so Altof.

"Für Ansfelden und besonders für den Stadtteil Haid ist die B139 Neu samt neuem Autobahnknoten eine dringend benötigte Entlastung. Tägliche Staus und die damit einhergehende Belastung für Mensch und Umwelt, aber auch der wirtschaftliche Schaden für Staugeplagte, werden durch den Neubau wesentlich reduziert und die Wohnqualität deutlich verbessert. Mit dem Erhalt des Wasserwaldes setzen wir noch dazu ökologisch ein Ausrufezeichen. Es ist nun an der Zeit, sich gegenseitig die Hände zu reichen und keine Verzögerungen mehr zu provozieren", fordert Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll.

Ansfeldens Bürger gefragt



Die "Umfahrung Haid" soll den Kfz-Verkehr im Ortsgebiet um 80 Prozent reduzieren. Das Projekt hat auch Auswirkungen auf die innerstädtischen Verkehrsflüsse. Die Trafility GmbH erarbeitet dazu ein Verkehrskonzept für die Stadtgemeinde aus. Noch bis 5. Juli besteht die Möglichkeit, sich in die Planung einzubringen. Die Stadtgemeinde lädt dafür zur großen Mobilitätsumfrage ein. Auf ansfelden.at/mobilumfrage können Bürger ihre Ideen und Wünsche einbringen.