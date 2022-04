Am 9. April hatte die Freiwillige Feuerwehr Traun einen „außergewöhnlichen Einsatz“: Vor Ort am Bahnhof in Traun musst die Dampflok 77.28 der ÖGEG, Baujahr 1920, aus dem Lokpark Ampflwang betankt werden.

TRAUN. Einige Tausend Liter Wasser benötige man beim Zwischenstopp auf der "Ratsherrnexpress" Sonderfahrt ins Mühlviertel. „Mindestens genauso oft wie das alte Schnauferl selbst wurde aber auch das blaublitzende Großtanklöschfahrzeug der Trauner Feuerwehr von den Passagieren fotografiert. Ein nicht alltäglicher, aber umso schönerer Einsatz mit Nostalgie! Ein Treffen von Generationen“, schildern die Trauner Feuerwehrleute die Situation während des Einsatzes.