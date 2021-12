Rotes Kreuz Linz-Land schnürt Familien-Weihnachtspakete und hilft mit Rotkreuz-Märkten.



BEZIRK. In Linz-Land betreibt man zwei Rotkreuz-Märkte, in den Gemeinden St. Florian und Leonding. Gerade die kalte Jahreszeit birgt für immer mehr Menschen existenzielle Hürden. Die steigenden Energiepreise und die angelaufene Heizsaison verschärfen die angespannte finanzielle Situation von Personen mit geringem Einkommen. Nicht wenigen Familien im Bezirk bleiben selbst zu den Feiertagen Geschenke und Überraschungen verwehrt. „Armut ist nicht immer auf den ersten Blick sichtbar, doch sie existiert mitten unter uns. Nöte und Existenzsorgen spielen sich zumeist hinter verschlossenen Türen ab“, weiß Paul Reinthaler, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Linz-Stadt/Land.

Ein besonderes Packerl



Familien-Weihnachtspakete sollen ein sorgenfreies Fest ermöglichen. „Speziell jetzt in dieser von Härte und Kälte geprägten Zeit möchten wir unseren Kundinnen und Kunden in den Rotkreuz-Märkten ein breites Sortiment anbieten. Die Weihnachtspakete sind nicht nur eine kleine finanzielle Unterstützung. Es geht auch darum, einmal für ein paar Stunden sorgloser sein zu dürfen und sich freuen zu können.“, erklärt Reinthaler. Mit Unterstützung von Kooperationspartnern schnürt das Rote Kreuz Linz-Land Weihnachtspakte für Kunden der Rotkreuz-Märkte. Die Packerl enthalten Waren des täglichen Bedarfs sowie einen Wertgutschein in der Höhe von 30 Euro. Bedürftige Menschen können sich diese an den jeweiligen Rotkreuz-Märkten abholen. Die Aktion läuft von 13 bis 24. Dezember.

Einkaufen im Rotkreuz-Markt



Die Rotkreuz-Märkte bieten alltägliche Waren zu stark reduzierten Preisen an. Partner aus dem Lebensmittelhandel spenden Produkte, die nicht mehr verkauft werden, obwohl sie frisch und genießbar sind. Mit 22 Rotkreuz-Märkten rettet das OÖ. Rote Kreuz pro Jahr 540 Tonnen Waren vor dem Müll. Damit leistet das OÖ. Rote Kreuz auch einen wesentlichen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. In einem Rotkreuz-Markt einkaufsberechtigt sind Personen, die über ein monatliches Einkommen von maximal 1.000 Euro verfügen. „Mit seinen Märkten unterstützt das Rote Kreuz Linz-Land die Menschen im Alltag und leistet einen wichtigen Beitrag zur Armutsbekämpfung“, freut sich der Bezirksgeschäftsleiter.