Es war wieder eine Feierstunde der großen oberösterreichischen Feuerwehr-Familie im Stift St. Florian. Über 500 Jungfeuerwehrmitglieder, Jugendbetreuer und Feuerwehrfunktionäre aus ganz Oberösterreich waren am Freitag, den 20. Dezember 2019 in St. Florian bei Linz zusammengekommen um das Friedenslicht für alle 18 Bezirke in Oberösterreich abzuholen.

Nach einer Stärkung im OÖ Feuerwehrmuseum wurde gemeinsamen zum Gottesdienst in die Stiftskirche marschiert. Die besinnliche und weihnachtliche Friedenslichtandacht wurde vom Propst des Stiftes Generalabt Hans Holzinger, Bezirksfeuerwehrkurat von Linz-Land, und Landesfeuerwehrkurat Dr. Ferdinand Reisinger in der Stiftsbasilika gestaltet. Das Friedenslicht aus Bethlehem wurde im Anschluss an die Feuerwehrjugend aus allen Bezirken OÖ übergeben und wird während den Weihnachtstagen an die Bevölkerung verteilt.

Seit 20 Jahren verantwortet Günter Hartl die ORF-Aktion „Friedenslicht aus Bethlehem“ und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Symbol des Friedens, das im Landesstudio Oberösterreich erfunden wurde, mittlerweile jedes Jahr zu Weihnachten in alle Welt verteilt wird.

Für jahrelanges Engagement für das Friedenslicht wurde Günter Hartl / ORF OÖ die Florianmedaille von Landesbranddirektor Robert Mayer Msc überreicht.