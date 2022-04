1. Paschinger Schritte-Challenge Sämtliche Klassen aller drei Paschinger Schulen beteiligen sich bei der "1. Paschinger Schritte-Challenge"

PASCHING. Mit Schrittzählern ausgerüstet, haben alle einen Monat lang Zeit, jeden Tag ihre gelaufenen Schritte zu notieren. Der Fußweg in die Schule bildet dabei eine gute Basis. Freilich gilt aber auch jede Bewegung vor und nach der Pausenglocke. Am Ende des Monats werden alle Schritte addiert und die Klasse mit den meisten Schritten mit einem gemeinsamen Ausflug belohnt. Die Schrittzähler dürfen die Kinder als Belohnung und Ansporn behalten. „Wir wollen den Schulweg zu Fuß über ein spielerisches Element und einen kleinen Wettbewerb spannender für die Kinder machen“, erklärt Ausschussobfrau Marlene Hetzmannseder.

Schulwegsicherung im Fokus



Mit dieser Challenge will die Gemeinde, Kinder wieder verstärkt für ihren Schulweg begeistern. Die zusätzliche Bewegung tut gut und ganz nebenbei soll sich so auch die Verkehrssituation beruhigen. Vor den Schulen – vor allem im Ortsteil Langholzfeld - geht es an manchen Tage turbulent zu. Der Ausschuss für Familie & Bildung hat sich für heuer vorgenommen, die Schulwege der Kinder sicherer und attraktiver zu gestalten. Im Zuge dessen werden in diesem Frühjahr mehrere Aktivitäten gesetzt.Beim Startereignis „Schrittzähler-Aktion“, beteiligen sich insgesamt mehr als 550 Schüler, Lehrende sowie auch die Mitarbeitenden aus dem Rathaus.

Bewusstsein schaffen



Begleitend dazu werden an den Schulstandorten zusätzliche Rad- und Rollerständer montiert, um auch alternative sportliche Wege zu attraktiveren sowie Schulwegpostkarten zur Vertiefung des Themas verteilt. Mit zusätzlichen Tafeln will man mehr Bewusstsein für eine rücksichtvolle und aufmerksame Fahrweise bei anderen Verkehrsteilnehmenden schaffen. Es gibt auch erste Ideen, das gut funktionierende Schülerlotsensystem aus Langholzfeld, zumindest in den ersten Schulwochen, auf die Paschinger Volksschule umzulegen.