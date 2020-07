Leonding schließt Finanzjahr 2019 positiv ab und sieht sich gut gerüstet für die Nach-Corona-Zeit.



LEONDING (red). Die Stadt konnte im ordentlichen Haushalt einen deutlichen Einnahmenüberschuss erzielen. Trotz steigender Landesumlagen wurden in Leonding Schulden weiter abgebaut. Die Höhe der Einnahmen beträgt ca. 80,5 Mio. Euro. Die gesetzliche Rücklage konnte um rund 0,5 Mio. Euro auf derzeit ca. 2,0 Mio. Euro erhöht werden. Bei der Kommunalsteuer und bei den Ertragsanteilen wurden Mehreinnahmen in Höhe von 2,0 Mio. Euro erzielt. Durch Reduzierung der Ausgaben sparte man in Leonding rund 2,5 Mio. Euro ein und verschob ausgewählte Projekte auf Folgejahre.

Dadurch war es möglich, alle umgesetzten Projekte ohne Darlehensaufnahmen zu finanzieren. Seit 2014 musste kein Kassenkredit mehr in Anspruch genommen werden. Der Schuldenstand der Stadt ist im Vergleich zu 2018 um 7,72 Prozent geschrumpft. Die Pro-Kopf-Verschuldung bei den Darlehen beträgt in Leonding mit 233 Euro – rund ein Siebtel des Durchschnittswertes in Oberösterreich.

"Solide Finanzbasis"



Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek und Finanzstadtrat Harald Kronsteiner betonen angesichts der guten zahlen: „Der Rechnungsabschluss 2019 ist sehr erfreulich. Wir müssen dieses Jahr aber als Endpunkt einer sehr positiven Entwicklung seit dem Jahr 2014 sehen. Die kommenden Jahre werden uns die Auswirkungen der COVID-Krise beschäftigen. Unsere in den letzten Jahren erarbeitete solide finanzielle Basis ermöglicht es uns, die kommenden Herausforderungen bestmöglich zu meistern – auch wenn das sicher für einige Zeit der letzte so positive Rechnungsabschluss sein wird“.

Investitionen getätigt

Trotz Schuldentilgung hat im abgelaufenen Jahr vor allem im Bereich der Kinderbetreuung viel Geld in die Hand genommen. So wurde im Schulzentrum Hart eine fünfte Kindergartengruppe eingebaut, in der VS Doppl die Ganztagsschule ausgebaut und bei der VS Haag die Aufstockung abgeschlossen. Zudem wurde mit der Erneuerung der Schul-IT begonnen und die umfassende Sanierung von Kinderspielplätzen fortgeführt.Die Stadt Leonding kaufte auch ein neues Löschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Leonding und investierte in Hochwasserschutzmaßnahmen, den Ausbau und die Sanierung von Gemeindestraßen, Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.