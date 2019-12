Am 1. Dezember startete ServusTV der Auftakt für das Erfolgsformat „Bares für Rares“ in seiner österreichischen Version. Bei den Händlern mit dabei ist der Hörschinger Antiquitätenhändler Markus Kral.



HÖRSCHING. Der Hörschinger handelt seit 30 Jahren mit Antiquitäten und freut sich auf die ersten Verkäufer. „Natürlich ist man nervös, aber vor Ort im Studio bei ServusTV sind wir alle eine große Familie“, betont Kral. Aus 50 gecasteten Antiquitätenhändlern wurden fünf Händler für die Show ausgesucht.

Vater war Hobbyhändler

Gemeinsam mit dem Innsbrucker Wolfgang Pauritsch, bekannt aus der deutschen „Bares für Rares“-Version, Katharina Marchgraber (Wien), Stefan Patzl (Wien) und Markus Schwindsackl (Vorarlberg) nimmt er hinter dem Händlertisch Platz. „Ich bin der richtige Mann für ,Bares für Rares Österreich’, habe ich ServusTV gleich gesagt. Warum? Weil ich ein Allrounder bin und alles kaufe, von Stücken um die 50 Euro, aber auch ein Bild im sechsstelligen Bereich“, betont der gelernte Elektriker Markus Kral. „Infiziert“ wurde Kral mit dem „Verkäufer-Gen“ durch seinen Vater.

4.000 Schilling als erstes Erfolgserlebnis

Kral: „Der war Hobbyhändler und hat mir ein paar Sachen in die Hand gedrückt und so habe ich mich vor dreißig Jahren auf den Linzer Hauptplatz gestellt. Nach nur einer Stunde habe ich alles verkauft und 4.000 Schilling eingenommen.“ Anfangs hat Kral die Objekte bei Pfarrflohmärkten erstanden und in den 90er-Jahren Antiquitäten aus Ungarn eingekauft. Heute fliegt der Hörschinger mehrmals Mal im Jahr, auf der Suche nach Antiquitäten, nach Paris und Parma und findet seine Verkäufer auf Kunstmessen. Kral: „Dennoch, die besten Zeiten für uns Antiquitätenhändler waren ganz sicher die 80er- Jahre.“

Die Frage der Fragen wird hier beantwortet

Im Bereich der Experten konnte ServusTV mit Gabriele Breisach (Expertin für Schmuck), Erich Tromayer (Experte für Kunstgeschichte) und Mario Hämmerle (Experte für Altwaren) drei heimische Koryphäen auf ihrem jeweiligen Gebiet verpflichten.

Das Moderatorenteam ....

Zwischen den Händlern und Anbietern wird das Moderatorenteam Roland Gruschka und Horst Lichter vermitteln. Am Ende stellt sich immer dieselbe Frage: Krempel oder teure Rarität?