Jahr zum Durchatmen

Hörschings Bürgermeister erzählt im Gespräch unter anderem über die Herausforderung Budgeeterstellung.

Was sind die größten Herausforderungen bei der Erstellung eines Budgets?

Wahlmüller: Die Prognose für einzelne Budgetpositionen ist prinzipiell nicht immer einfach, eine Pandemie erschwert dies noch. Grundsätzlich besteht die Herausforderung darin, die Vorschläge und Wünsche aller Stakeholder mit den Prinzipien der kommunalen Verwaltung in Einklang zu bringen. Sprich möglichst viel umsetzen, dabei aber Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit nie aus den Augen verlieren.

Wird beim Budget 2022 der Marktgemeinde Hörsching der Sparstift angesetzt, und wenn ja wo?

Das Budget 2022 steht im Zeichen der Normalität. In den vergangenen Jahren wurden große und außergewöhnliche Hochbauvorhaben finanziert und umgesetzt. Ab 2023 stehen die nächsten intensiven Großprojekte an. Das Jahr 2022 bietet der Marktgemeinde Hörsching die Möglichkeit finanziell durchzuatmen, wichtige Investitionen im Tiefbau zusetzen und kleinere Investitionen, die in den zuvor sehr herausfordernden Jahren allenfalls zurückgestellt werden mussten, umzusetzen. Durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung wird jedoch auch mit dem Budget 2022 die vernünftige Basis für die ab 2023 wieder anstehenden Großprojekte geschaffen.

In welchen Bereichen investiert die Gemeinde im kommenden Jahr?

Das Hauptaugenmerk wird auf den Tiefbau gelegt, 2022 investiert Hörsching über € 1 Mio. in den Straßenbau und für die Kanalerschließung und -sanierung sowie den Wasserleitungsbau sind rund € 1,4 Mio. budgetiert. Weitere finanzintensive Projekte widmen sich den Themen Sicherheit, Sanierung und Nachhaltigkeit.

Stichwort Finanzausgleich: Welche Anliegen gibt es seitens der Gemeinde Richtung Bund und Land OÖ?

Ein noch stärker aufgabenorientierter Finanzausgleich wäre begrüßenswert, das heißt das Geld kommt dort an, wo es für die Bewältigung kommunaler Aufgaben wirklich benötigt wird. Darüber hinaus wären mehr Transparenz und weniger Komplexität von Vorteil, um die Nachvollziehbarkeit der Verteilungsmechanismen zu erhöhen.