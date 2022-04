Das Caritas-Projekt Meander in St. Isidor fördert die seelische Gesundheit von Familien mit beeinträchtigten Kindern.

LEONDING. Die Betreuung von beeinträchtigten Kindern bringt Eltern oft an ihre physischen und psychischen Grenzen. Das Caritas-Projekt Meander ist mit verschiedenen kostenlosen Angeboten für Mütter, Väter und Geschwister eine „Kraft-Tankstelle“. Am Dienstag, 3. Mai, findet von 16.30 bis 18.30 Uhr erstmals einen Themenabend zu „WhatsApp, TikTok & Fortnite – Wege durch den Mediendschungel“ in St. Isidor 1 in Leonding statt. Sozialpädagoge und Saferinternet.at-Trainer Thomas Hahn gibt Tipps, wie Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung in ihrem Medienverhalten begleitet werden können. Soziale Medien, Spiele im Internet und Kurznachrichten schreiben sind bei Kindern und Jugendlichen zwar oft bekannt und Teil des Alltags, doch es gibt dabei auch Gefahren, welche Eltern und Kinder erkennen müssen. Nach dem Vortrag gibt es Möglichkeit zum Austausch mit dem Referenten. Die Caritas bietet während des MEANDER-Themenabends eine Kinderbetreuung an. Ein Bedarf soll bei der Anmeldung bitte bekannt gegeben werden.

Entspannungsgruppe für Eltern



Jeweils am Freitag von Anfang Mai bis Anfang Juni gibt es von 9.30 bis 10.30 Uhr im Haus St. Isidor 13 eine Entspannungsgruppe, die Psychologin Lisa Meitner-Wagner von der Caritas leitet. „Die Entspannungsgruppe bietet Zeit und Raum, um die Energiereserven der Eltern neu aufzutanken. Selbstfürsorge und Achtsamkeit sind förderliche Kompetenzen, um im

Familienalltag gelassener, behutsamer und ruhiger handeln zu können“, so Psychologin Meitner-Wagner.

Weitere Angebote



Neben den kostenlosen Gesprächsangeboten für Eltern gibt es zusätzlich ab Freitag, 6. Mai, eine wöchentliche Entspannungsgruppe. Am Dienstag, 3. Mai, findet der Themenabend „WhatsApp, TikTok und Fortnite – Wege durch den Mediendschungel“ statt, zu dem Eltern von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung eingeladen sind. Nähere Informationen und Anmeldung bis 26. April unter 0676/8776 2824 oder sophie.fehrer@caritas-ooe.at.