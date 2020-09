„In seiner Funktion als Sicherheitssprecher der OÖVP ist es mir wichtig, regelmäßig die Anliegen und Sorgen der Polizistinnen und Polizisten vor Ort zu hören“, betont Landtagspräsident Wolfgang auf seiner Tour durch die Polizeiinspektionen des Bezirkes, diese findet jährlich statt.

LINZ-LAND (red). „Ich möchte mich bei unseren Polizisten sehr herzlich bedanken, sie leisten eine enorm wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft. Insbesondere heuer war ihr Einsatz durch die Corona-Situation besonders gefordert“, sagt Landtagspräsident Wolfgang Stanek.

Begleitet von Personalvertreter Abteilungsinspektor Wolfgang Fröschl wurden zahlreiche Anliegen aufgenommen, die nun an die Landespolizeidirektion und das Innenministerium weitergeleitet werden. „Wie immer werden wir versuchen, Verbesserungen für die Beamten zu erreichen. Durch ihre Arbeit können wir uns in Oberösterreich und Linz-Land sicher fühlen“, so Stanek