Bereits seit einigen Jahren geht die Stadt Traun hier mit gutem Beispiel voran und setzt zahlreiche Maßnahmen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken.

TRAUN (red). So wurden heimische Obstbäume gepflanzt, Bienenweiden angelegt, örtliche Imker finanziell unterstützt und bei der Pflege öffentlicher Flächen wird auf den Einsatz von Insektiziden verzichtet. Zudem wird die Bewusstseinsbildung der Bevölkerung stark forciert. Bereits bei den Kleinsten im Kindergarten und in den Schulen werden im Rahmen des Trauner Umweltprogramms Workshops und Ausflüge zum Thema Biene angeboten. Und auch der mehrfach rücksichtslos zerstörte Schaubienenstock beim Waldlehrpfad Oedt wird wieder aktiviert. "Wir ermuntern alle Trauner, ihre Gärten und auch Balkone bienenfreundlich zu gestalten und so den Lebensraum für die Biene bestmöglich zu erhalten", rufen Bürgermeister Rudolf Scharinger und Umwelt-Referent Werner Holzinger jun. auf.

Wertvolle Dienst der Insekten



Ohne Bienen, Hummeln und Co. käme ein Großteil unserer Nahrungsmittelproduktion zum Erliegen, da rund 80 Prozent der blütentragenden Pflanzen von diesen wertvollen Insekten bestäubt werden. Doch Monokulturen, Flurbereinigung, Gentechnik und der Einsatz von Pestiziden und Insektiziden, sowohl in Hausgärten als auch in der Landwirtschaft, vernichten und vergiften ihre Lebensräume und viele Bienenvölker sterben.