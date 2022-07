Der neue AK-Kinderbetreuungsatlas ist da: Linz-Land ist top aber insgesamt passieren Verbesserungen nur im Schneckentempo. Eine Qualitätsoffensive sei dringend notwendig.



LINZ-LAND. Im Auftrag der AK Oberösterreich hat das Institut für empirische Sozialforschung (IFES) zwischen Anfang März und Mitte Juni 2022 die Daten zum Kinderbetreuungsangebot in Krabbelstuben, Kindergärten und Volksschule in Oberösterreich erhoben. Abgefragt wurden Öffnungszeiten, Mittagessen, Sommerbetreuung und Schließzeiten – zentrale Kriterien für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Je nach Anzahl der erfüllten Kriterien ergab sich für jede Gemeinde eine von fünf möglichen Gesamt-Kategorien (von A bis E). Gemeinden, die elf oder alle zwölf Kriterien erfüllen, sind sogar 1A-Gemeinden. Weniger als drei erfüllte Kriterien bedeuten ein E. Ein zusätzliches Plus gibt es für Gemeinden, die Sonderprojekte wie gesundes Mittagessen, Integration oder Naturerleben durchführen.

Linz-Land bleibt Vorzeige-Bezirk



Der Bezirk mit dem höchsten Anteil an 1A-Gemeinden ist mit 56,5 Prozent Linz-Land (inklusive Stadt Linz). Weitere Bezirke mit vielen 1A-Gemeinden sind Urfahr-Umgebung mit 33,3 Prozent und Kirchdorf (26,1 Prozent) sowie Freistadt (22,2 Prozent). Die Bezirke mit dem niedrigsten 1A-Anteil sind mit Abstand Ried (2,8 Prozent) und Steyr-Land (inklusive Stadt Steyr) mit 4,8 Prozent. Dort bieten nur die Städte Ried und Steyr ein 1A-Angebot.

Auch beim Anteil an A-Gemeinden liegt Linz-Land voran (34,8 Prozent). Es folgen Eferding (33,3 Prozent) und Steyr-Land (28,6 Prozent). Die wenigsten A-Gemeinden gibt es mit Abstand im Bezirk Perg mit 7,7 Prozent. Für 33 Gemeinden reichte es nur für die schlechteste Kategorie E. Hier gibt es einen leichten Rückgang. 2021 waren es noch 35.

" Endlich für spürbare Verbesserungen sorgen"



„Noch immer fehlen in vielen Gemeinden Betreuungsplätze und viele berufstätige Eltern sind wegen langer Schließzeiten, unpassender Bedarfserhebungen oder des mangelnden Ferienangebotes unzufrieden. Die politisch Verantwortlichen müssen endlich für spürbare Verbesserungen sorgen“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl. Der neue AK-Kinderbetreuungsatlas gibt detailreich Auskunft über die Situation in mehr als 400 oberösterreichischen Gemeinden.

Nur jede 16. Gemeinde ermöglicht Eltern von Unter-Dreijährigen Vollzeitarbeit

Nur rund sechs Prozent der oberösterreichischen Gemeinden ermöglichen mit ihrem Kinderbetreuungsangebot den Eltern von Unter-Dreijährigen eine Vollzeitbeschäftigung. Die Zahl dieser Gemeinden hat sich um sechs auf 26 erhöht. Noch am besten ist die Situation in Linz-Land, Perg und Wels-Land (inklusive Wels-Stadt). In fünf Bezirken (Braunau, Eferding, Kirchdorf, Ried und Rohrbach) gibt es keine einzige Gemeinde, die Eltern von Kindern in dieser Altersgruppe ein vollzeittaugliches Kinderbetreuungsangebot macht. Im ganzen Bundesland gibt es sogar 48 Gemeinden, die kaum oder gar kein Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren haben.

Angebot ausbaufähig



Jede zehnte Gemeinde in Oberösterreich hat für Drei- bis Sechsjährige kaum bzw. kein entsprechendes Betreuungsangebot, besonders schlecht ist das Angebot in den Bezirken Freistadt und Ried. Insgesamt ist das Angebot passabel. Vier von zehn Gemeinden In Oberösterreich fallen in dieser Altersgruppe in die Kategorien 1A oder A. Ausbaufähig ist auch das Betreuungsangebot für die Volksschulkinder. Lediglich jede fünfte Gemeinde zählt zur Kategorie A. 41 Gemeinden (9,4 Prozent) haben kein entsprechendes Angebot und befinden sich in der letzten Kategorie E.

Beteiligung an der Erhebung gestiegen



33 Gemeinden (7,5 Prozent) verweigerten die Datenweitergabe, das sind um drei weniger als im Vorjahr. Fast die Hälfte der Verweigerer-Gemeinden kommt aus den Bezirken Ried und Schärding. In den Bezirken Gmunden, Kirchdorf, Linz-Land, Rohrbach und Wels-Land haben sich sämtliche Gemeinden an der Erhebung beteiligt.

„Aufgrund der immer noch mangelhaften Betreuungssituation befinden sich viele berufstätige Eltern in einem wirklichen Dilemma. Das Land muss endlich einen Zahn zulegen und das Kinderbetreuungsangebot massiv ausbauen“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl. Aus Elternbefragungen und Beratungsgesprächen ergeben sich folgende konkrete Forderungen an die politischen Entscheidungsträger:

• Rücknahme der Elternbeiträge in der Nachmittagsbetreuung

• Einführung eines zweiten verpflichtenden und kostenlosen Kindergartenjahres für alle Kinder

• Ein Rechtsanspruch auf einen qualitätsvollen Betreuungsplatz ab dem zweiten Lebensjahr bis zur achten Schulstufe

• Ein bundeseinheitlicher Qualitätsrahmenplan für Krabbelstuben, Kindergärten (Betreuungsschlüssel, Ausbildung der Pädagogen/-innen) und eine Qualitätsoffensive in

• Form umfassender Sprachförderung bereits ab dem Kleinkindalter

• Nachhaltige, finanzielle Sicherstellung für Kinderbetreuungseinrichtungen, gekoppelt mit einer verpflichtenden und professionellen Bedarfserhebung in Gemeinden und Bezirken

•Bessere Arbeitsbedingungen und höhere Einkommen für die Beschäftigten in der Kinderbildung und -betreuung

Mehr Infos zum AK Kinderbetreuungsatlas gibt es hier