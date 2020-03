Gegen 11.55 Uhr fuhr eine 28-jährige Linzerin, am 4. März, mit ihrem Pkw auf der L1368 in Allhaming in Richtung L534. Im Auto befanden sich ihre beiden Söhne, fünf und zehn Jahre alt.

ALLHAMING (red). Bei der Kreuzung der beiden Landesstraßen wollt sie nach links in der L534 einbiegen. Dabei stieß sie mit einem Lkw, gelenkt von einem 38-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land, zusammen.

Verletzte wurden ins KUK gebracht

Verletzungen unbestimmten Grades erlitten die Frau und ihre Kinder, sie wurden ins Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Verkehr auf der L1368 musste für ca. eine Stunde total gesperrt werden, die L534 war in dieser Zeit nur erschwert passierbar.